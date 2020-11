Szabad szemmel: Újra Magyarország a fókuszban

Nemzetközi sajtószemle, 2020. november 6.

A liberális orgánum azt emeli ki a vadonatúj egyezségből, hogy már kétharmaddal fel lehet függeszteni a jogállamsértésen kapott tagországok szavazati jogát. Azon kívül az eddiginél jobban számon lehet kérni, hogy az egyes kormányok mire költik a közösségtől érkező pénzeket. A Bizottság állapítja majd meg, hogy sérültek-e a demokratikus elvek, és ugyanő javasolja a megtorló intézkedéseket is. Cseh Katalin úgy véli, hogy a mechanizmus révén Orbán Viktor és mások nem tekinthetik ATM-nek az EU-t. Merthogy Magyarország immár nem működő demokrácia. A Fidesz az utolsó csepp véréig küzdeni fog, nehogy érvényesüljön a jogállam. Ám remélhetőleg most sikerült kitalálni olyasvalamit, amivel véget lehet vetni a jogsértéseknek. Ezzel szemben Cristian Terhes, a Román Kereszténydemokrata Parasztpárt nevében kijelentette: a döntés elfogadhatatlan beavatkozást jelent a tagok belügyeibe. Brüsszel nem pisztolyt, hanem csekkfüzetet szegez a demokratikus megválasztott magyar és lengyel vezetés fejéhez, hogy engedelmességre kényszerítse őket. Ám az államoknak van alkotmányuk és parlamentjük, amit az uniónak tiszteletben kell tartania, ahelyett, hogy pofonokkal próbálná őket jobb belátásra bírni őket, mint egy rossz gyereket.

„A megegyezés elszalasztott lehetőség – vajúdtak a hegyek és szültek egy egeret” közölte twitterüzenetében Gerald Knaus, a berlini Európai Stabilitási Kezdeményezés nevű agytröszt alapító elnöke. Szerinte sokat nem ér az új mechanizmus, a jogállam védelmében továbbra is az Európai Bíróság tölti be a kulcsszerepet.

Alberto Alemanno, aki európai jogot tanít a párizsi HEC üzleti főiskolán, elismeri, hogy a gépezet elvben friss ügyekben indul majd be, ám mivel egy sor disznóság már folyamatban van, a Bizottság ezeket is górcső alá veheti. Vonatkozik ez arra, hogy felszámolják a bírói függetlenséget Magyarországon és Lengyelországban.

Aggódhat ezután a támogatásokért a magyar és a lengyel vezetés, merthogy az EU most már elzárhatja a pénzcsapot. Például amikor Kaczynski következetesen le akarja építeni a független igazságszolgáltatást, vagy amikor Orbán szűkíti a médiaszabadságot. Immár van kellőképpen éles fegyver, hogy megtorolják az ilyesmit. Ehhez az kellett, hogy határozottak legyenek az EP-képviselők. Akár több milliárd euró folyósítását is be lehet fagyasztani, célirányosan, ami fájdalmas anyagi következményekkel járhat az érintett országok számára. Magyarország és Lengyelország persze kézzel-lábban tiltakozik a mechanizmus ellen. De csak úgy érhetnek el eredményt, ha meggátolják az egész új, hosszú távú költségvetést. Ám ennek is ők innák meg leginkább a levét, hiszen rajtuk kívül senki sem kap ekkora nettó támogatást a közösségben.