SZFE-hallgatók: Hétfőn ugyanúgy megy tovább az oktatás, mint előtte

Erdélyi pásztorsorsért, ember és kutya kapcsolatának bemutatásáért nyerte el a fiatal fotográfusoknak kiírt Hemző Károly-díjat Végh László, a Magyar Hang munkatársa. A hetedik alkalommal átadott elismerést idén rendhagyó időpontban, a 2012-ben elhunyt fotóművész névnapján jelentették be a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A Hemző Károly Alapítvány 35 év alatti magyar fotográfusoknak hirdeti meg kurátori pályázatát minden évben: az alapítvány által felkért szakemberek legfeljebb három-három jelöltet nevezhetnek meg, akiknek munkáit nyilvános prezentáción mutatják be. Az idei évben Barakonyi Szabolcs, Bácsi Róbert László, a tavalyi győztes Csudai Sándor, Somosi Rita, Szigeti Tamás és Szabó Lajos mutatta be választottjait, akikből a zsűri választotta ki a nyertest, valamint a finalistákat: Bánhegyesi Antalt, Hirling Bálintot, Hölvényi Kristófot és Sivák Zsófiát. A pénzügyi támogatással, és a Capa Központban való kiállítási lehetőséggel járó elismerést a korábbi években Hajdú D. András, Móricz-Sabján Simon, Mohai Balázs, Pályi Zsófia, Bielik István és Csudai Sándor kapta.