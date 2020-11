Nem fogy a színművészetisek energiája

Az összeget és a szociális támogatást október végéig kellett volna átutalni a diákoknak.

A portál úgy értesült a diákoktól, hogy legkésőbb október végén meg kellett volna kapniuk az SZFE érintett hallgatóinak a szociális támogatást és az ösztöndíjat, de az utalást megindító dokumentum az új kancellár, Szarka Gábor aláírására vár. Az ügyben a hvg.hu kereste Szarka Gábort is, de nem akart nyilatkozni. A hallgatói ösztöndíjra tanulmányi eredmény alapján lehet jogosult egy hallgató, a szociális támogatást viszont rászorultsági alapon ítélik meg. Ez utóbbihoz figyelembe veszik többek között a lakhatási körülményeket, a lakhely távolságát az egyetemtől, a hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmét, illetve az egészségügyi állapotot.

A sok esetben a hallgatók egyetlen bevételét jelentő összeget a diákok adományokból előlegezik meg. A támogatások kérdése nagyjából minden ötödik nappali tagozatos hallgatót érint az egyetemen. Emellett a portál értesülései szerint Szarka Gábor kancellár utasítására újabb olyan helyszínt zártak be a dolgozók, amely fontos a tanuláshoz: a filmes tanszék egyik külső műtermét a Róna utcában. A teremben az operatőr hallgatók heti négy órát tartottak, de rendező-, vágó-, látványtervező- és más filmszakosoknak is voltak ott órái. A hallgatók hétfői sajtótájékoztatójukon közölték, hogy szeptemberben elkezdődött a tanulmányi félév az intézményben, az oktatás azóta is maradéktalanul zajlik. Úgy fogalmaztak, hogy hamis az az állítás, amely szerint az egyetemen folyó oktatási tevékenység nem nyomon követhető, nem ellenőrizhető.