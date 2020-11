60 ezer fölött az új koronavírus-fertőzöttek száma Franciaországban

A spanyol egészségügyi minisztérium legfrissebb jelentése szerint az elmúlt 24 órában több mint kilencezer új estet igazoltak az országban. A regisztrált esetszám pedig egy nap alatt több mint 22 ezerrel emelkedett.

A Spanyolországban folyamatosan növekvő koronavírus-fertőzésszám miatt egyre inkább bezárkózik az ország több tartománya. Szombattól Baszkföldön is bezárnak a vendéglátóhelyek, követve Kasztília és León, Murcia, Asztúria, Melilla, Navarra és Katalónia példáját. Utóbbi ráadásul már az éjszakai kijárási tilalmat is meghosszabbította az eredetileg tervezett november 9-e helyett november 23-áig. A spanyol börtönökben jelentősen korlátozzák az elítéltek látogatását és egyelőre senkinek sem engedélyeznek eltávozást - közölte a belügyminisztérium pénteken. A szigorítás alól a Kanári-szigetek és a Baleár-szigetek büntetés-végrehajtási intézetei mentesülnek, ahol a jóval kedvezőbb a járványhelyzet mint az Ibériai-félszigeten. Az alacsony fertőzöttségnek köszönhetően a Kanári-szigeteken ráadásul újból megindulnak a tengerjáró hajók. A TUI német utazásszervező cég 900 külföldi turistát utaztatott Gran Canariára, hogy onnan hajózzanak ki és látogassák meg a szigetcsoport többi tagját. A turistákat előzetesen PCR-tesztet kellett elvégeztetniük. A spanyol egészségügyi minisztérium legfrissebb jelentése szerint az elmúlt 24 órában több mint kilencezer új estet igazoltak az országban. A regisztrált esetszám pedig egy nap alatt több mint 22 ezerrel emelkedett. Jelenleg átlagosan százezer lakosból 525 fertőzött. A tartományok közül a legrosszabb a helyzet Navarrában és Aragónban van, ahol ez a szám 1158 és 1077. Melilla észak-afrikai autonóm városban meghaladja az 1365-öt. A járvány kezdete óta Spanyolországban több mint egymillió 328 ezer embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést. A halálos áldozatok száma egy hét alatt több mint ezerrel emelkedett és közelít a 39 ezerhez. Az El País című napilap egy belső kormányzati jelentésre hivatkozva közölte: a járvány első hullámában március és január között a koronavírus következtében mintegy 20 ezren hunyhattak el az idősotthonokban, ami kétszer annyit mint az ismert, PCR-tesztel igazolt esetszám. A szaktárca arra készül, hogy ismét országosan felmérje az átfertőzöttséget és a vírussal szembeni immunitást. Újbóli vizsgálatokra hívják azt a 95 ezer embert, akiket tavasszal és nyáron, három alkalommal is teszteltek. A kutatás akkor azzal zárult, hogy a lakosság 5,2 százaléka eshetett át a koronavírus-fertőzésen, vagyis nem alakulhatott ki közösségi immunitás. Viszont a fertőzésből felépültek körében az idő elteltével egyre inkább nőtt azok aránya, akiknek vérében már nem találtak ellenanyagot a vírussal szemben.