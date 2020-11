"Addig nem hagyjuk abba, míg nem győzünk"

Ha Fehéroroszországban és Lengyelországban ki tudnak állni a szabadságukért, nekünk is meg kell tennünk - mondta a Kossuth téri demonstráció szervezője.

Az SZFE ügyét és bármilyen más ügyet csak akkor tudunk megnyerni, hogyha ezt a teret minden héten meg tudjuk tölteni - mondta Németh Eszter, a szombat délutáni Kossuth téren zajlottcivil demonstráció szervezője. - Fontos, hogy a tüntetések elérjék a nemzetközi sajtó ingerküszöbét, és a kormány komolyan érezze azt, hogy tennie kell valamit. Ezt addig nem hagyjuk abba, míg az SZFE ügyét győzelemre nem visszük - folytatta. Kitért arra is, hogy egyre többen kritizálják az eseményt, amiért az egyre súlyosbodó vírushelyzetben is megrendezik. A Kossuth tér negyedét szórványosan megtöltő résztvevők a szervezők kérésének megfelelően maszkot, sokan a sárga Free SZFE maszkot viselték. - Ha a fehéroroszok az életük árán is tudnak az országuk szabadságáért harcolni, és a lengyelek is meg tudtak mozdulni az abortusztörvény szigorítása miatt, akkor nekünk is ki kell állnunk céljainkért - mondta végül a civil szervező. A bevezetőt követően Gergely Róbert József Attila Favágó című versét, Streit Gabor a Kései siratót olvasta fel. Ezt követően Szalai Kriszta színművész kérte fel a résztvevőket, hogy alakítsanak élő szoborcsoportot. A műsor Somhegyi Tamás fellépésével zárult, aki közös éneklésre szólította fel a résztvevőket. Először az egyetemfoglalás himnuszává vált Titkos egyetem, majd Bródy János az SZFE hallgatóinak írt dalát, a Vas utcai fiúk lányokat, majd A kultúra nemzeti alap című dalt énekelték el. A kuratórium a kormány kinyújtott karja - mondta a demonstráción Molnár Péter slammer és szólásszabadságkutató, aki hangsúlyozta, hogy az egyetemfoglalással nem a kormány, hanem a foglalók a konzervatívok, hűen a szólásszabadság magyar hagyományához. Egyben hangsúlyozta, hogy az egyetemfoglalást támogatni kell. A tüntetést követően a Vas utcai épület elé érkezett egy nagyobb szimpatizáns csoport, miközben az Ódry Színpadon fórum zajlik, amelyen az egyik hallgató elmondása szerint már a hétfői teendőkről beszélnek. Az utcán lévők hosszas tapssal fejezték ki szimpátiájukat. Később diákok mentek ki a kapu elé, ahol egyrészt elmondták, hogy a következő lépéseket tervezik a falakon belül, másrészt, hogy Facebook-oldalukon fognak tájékoztatni mindenkit. A szintén az egyetemfoglalás szimbólumává vált nyitott tenyerüket mutatták, majd ismét felhangzott a Titkos Egyetem. A demonstráció véget ért, néhányan még a Vas utcában maradtak.