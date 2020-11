Show a kirakatban: a vírus nem húzhat falat a látogatók és a képzőművészet élvezete közé

A kultúráért felelős államminiszter, Monika Grütters szerint a segélycsomag megfelelő segítség a kulturális élet önfoglalkoztatóinak, míg a berlini Képzőművészek Szövetségének vezetője, Zoë Claire Miller „diszfunkcionálisnak” nevezte.

A járványlassító intézkedések részeként november elsejétől – legalább egy hónapra – bezártak a németországi mozik, színházak és koncerttermek is. A kulturális zárlat – valamint a korábbi segélyek igénylésének bürokratikus akadályai – ellen már októberben számos tiltakozás volt Németországban: az egymilliárd eurós keretösszegű Neustart Kultur segélyprogram elsősorban a bajba jutott kulturális intézményeket – a magánszínházakat is – segíti, ám ebből az összegből „csak” 480 millió euró jut azoknak a magánfinanszírozású intézményeknek, projekteknek, amelyek a szabadúszó, önfoglalkoztató művészek, vállalkozók megélhetését biztosítja. (Önfoglalkoztatónak a polgári jogi szerződés alapján munkát végzőket tartják, akik egyéni vállalkozók, társas vállalkozás közreműködő tagjai, segítő családtagok, őstermelők és szövetkezeti tagok is lehetnek.) A kreatívipari szektorban mintegy másfél millió önfoglalkoztatót tartanak nyilván, a szektor évente Németország GDP-jéhez 1000-1300 milliárd euróval járul hozzá. A német szövetségi kormány az elmúlt héten már egy tízmilliárd eurós segélycsomagot jelentett be az önfoglalkoztatók részére, akik az előző év hasonló időszaka árbevételének 75 százalékát – legfeljebb 5000 eurót – igényelhetik meg novemberben. A tartományok kulturális miniszterei tavasz óta lobbiztak egy hasonló segélycsomagért. A kultúráért felelős államminiszter, Monika Grütters szerint az intézkedés megfelelő segítség a kulturális élet önfoglalkoztatóinak, míg a berlini Képzőművészek Szövetségének vezetője, Zoë Claire Miller „diszfunkcionálisnak” nevezte, mondván: a korlátozásoknak – amelyek nem biztos, hogy csak egy hónapig tartanak – november után is gazdasági hatása lesz. A szövetségi kulturális egyesületek ernyőszervezete, a Német Kulturális Tanács igazgatója, Olaf Zimmermann a dpa hírügynökségnek úgy nyilatkozott: az új támogatás a helyes irányba tett lépés, ám fontos, hogy a támogatás igénybevételének ne legyenek bürokratikus akadályai. Mint például egy 38 oldalas űrlap kitöltése – amiről még az új segély bejelentése előtt, a korábban tapasztaltak alapján írt Németország egyik legnépszerűbb rockzenésze. Herbert Grönemeyer a Die Zeit hasábjain szenvedélyes hangú publicisztikában követelte a művészeti szcéna önfoglalkoztatóinak állami megsegítését, kiemelve: a kreatív ipari szektor a hatodik legnagyobb iparág Németországban, önmagában a rock 'n' roll szcéna gazdasági ereje akkora, mint a németországi Porsche vagy a Siemens társaságok. – ­„Cégünk” értéke nagyobb, mint az egész Bundesliga – írta Grönemeyer, aki felvetette: ha Németország 1,8 millió milliomosa idén és jövő évben 50-150 ezer eurós szolidaritási adót fizetne, akkor évente mintegy 200 milliárd euróból meg lehetne menteni a kulturális szcénát a csődtől. A Die Zeit egy korábbi riportban beszámolt arról: még októberben mintegy négyszáz művész követelte az állami segítséget a Kiállás a kultúráért zenés tüntetésen Münchenben. A német hetilapnak az esküvőkön, táncesteken és népi ünnepélyeken zenélő partyrocker, Oliver Frank elmondta: abban a hónapban 7,92 euró jövedelempótló támogatást kapott az elmaradt koncertjei után.