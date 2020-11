Hatos lottó – Itt vannak a nyerőszámok

Az egész országra elsőfokú figyelmeztetéseket adtak ki.

Hétfőn az ország nagy részén borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható. Az Északi-középhegység egyes részein van nagyobb esély a rétegfelhőzet feloszlására, errefelé több órára is kisüthet a nap. A borult tájakon szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 6 és 9 fok között alakul, de a napos tájakon 10 és 14 fok közé melegszik fel a levegő.



Kedden is túlnyomóan borult, párás, több helyen napközben is ködös időre lehet számítani, inkább csak a hegyekben valószínű több-kevesebb napsütés. Többfelé előfordulhat szitálás, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű.

Szerdán is borult, ködös időnk lesz, többfelé lehet szitálás. A keleti, délkeleti szél néhol időnként megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul.

A tartós, sűrű köd veszélye miatt hétfőre, keddre és szerdára is az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Csütörtökön csak kisebb körzetekben szakadozhat fel a felhőzet és van esély napsütésre. A déli, délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között várható.

Pénteken is borult, párás, helyenként napközben is ködös időre van kilátás. Helyenként előfordulhat szitálás, és néhol időnként megélénkül a délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul.

Szombaton és vasárnap is borult, párás, helyenként napközben is ködös lesz az idő. Több helyen előfordulhat szitálás. Csak kisebb körzetekben szakadozhat fel a felhőzet és van esély napsütésre. A legalacsonyabb hőmérséklet csütörtökön 1-6, pénteken 2-6, szombaton 1-6, vasárnap 0 és plusz 5 fok között alakul. Napközben csütörtökön, pénteken és szombaton is 5-10, vasárnap 4-10 fok lesz.