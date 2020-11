Zenés körút: koncert csak negatív teszt után

SHOW Budapest helyett virtuális arénában és virtuális tömeg előtt zajlott az MTV zenecsatorna 2020-as európai díjátadója.

– 2020 nem volt mindenkinek a kedvenc éve – mondta a show házigazdája, a Little Mix nevű brit lánycsapat egy hatalmas, de virtuális aréna közepén állva, melynek színpompás soraiból az ugyancsak virtuális közönség figyelt és tapsolt. A műsorban persze Magyarország is feltűnt pár percre, a szupermodell Palvin Barbi három helyszínről, Budapest, Esztergom és Veszprém városából konferált fel előadókat és jelölteket –, míg David Guetta francia sztár DJ a kihalt, de fényárban és lézerben úszó Széchenyi Gyógyfürdő szabadtéri medencéjénél játszotta el a Let's Love című slágerét. És bár Guetta nagy elánnal adott elő, miközben vízpermetre vetített nők mozogtak, és lángok csaptak fel mellette, az üres fürdő látványa mégiscsak melankolikus volt.



Akárcsak a többi előadó produkciója, melyek részben vagy egészben utaltak a tavasz óta tartó járványra: Sam Smith popénekes egy szintén üres színházteremben énekelt, a kolumbiai Maluma egy sejtelmes világítású nappaliban és teraszon mozgott szájmaszkos táncosnők kíséretében, Alicia Keys nagykabátban, és egy, az egész arcát elrejtő, flitterekkel kirakott maszkban játszott zongorán, míg a punk-rock énekes Yungblud egy kongó stúdióban „repkedett” a hátára erősített angyalszárnyakkal, a földet érve pedig egy nagy méretű, koronavírusra hajazó piros csillag előtt gitározott, előbbi csücskeiből hosszú füstcsóvák lövelltek ki.

Az est legtöbbet jelölt előadója Lady Gaga volt, aki hét jelölésből csupán egyet, a Legjobb előadónak járó díjat vihette el. A sorban utána következett öt-öt jelöléssel a BTS nevű héttagú, szöuli fiúbanda és a gyereksztárként indult, de már huszonhat éves kanadai popikon, Justin Bieber. A dél-koreai BTS végül négy díjat zsebelt be a Legnagyobb rajongótábor, a Legjobb csapat, a Legjobb virtuális előadás és Legjobb dal kategóriákban – utóbbit a Dynamite című szerzeményükért –, míg Bieber a kanadai rapper Drake és az amerikai DJ Khaled együttműködésében a Popstar című videóval a Legjobb videóklipért vitte el a szobrot. De voltak az estnek különösen személyes pillanatai is: a Legjobb popelőadó kategóriában nem más, mint a gála műsorvezetői, a Little Mix tagjai nyertek, míg David Guetta kvázi „szülinapi ajándékba” kapta a szobrot – az előadó vasárnap ünnepelte az ötvenharmadik életévét. Minden bizonnyal véletlen egybeesések.

A kétezres évek elejére, a rivaldafényből olyan száműzött műfajok, mint rock vagy a metél, illetve azok alfajai egyre erősebb száműzése abból is látszik, hogy utóbbinak már kategóriája sem volt, előbbi esetében pedig a jelöltek igen nagy zavarról tanúskodnak. Például vagy régi formációkat jelöltek, a jelesül a Pearl Jam és a Green Day, vagy olyanokat, akiknek semmi keresnivalójuk a rock label környékén, mint az örök popsztár Liam Gallagher. A Coldplay győzelme afféle középutas megoldás, mert ők inkább alternatív post brit popot játszanak, rock riffekkel, de legalább jók abban, amit csinálnak. De az biztos, hogy hogy 2020-ban nagy a zavar a rock kontra MTV világban, miközben nem is olyan régen olyan zenekarok lettek ismertek a csatorna által, mint mondjuk a Nirvana vagy a Soundgarden. De, hogy ne csak negatívak legyünk, legalább a szerkesztők megemlékeztek a nemrég elhunyt Eddie Van Halenről, a rockzene egyik legmeghatározóbb, legvirtuózabb gitárosáról. A pár perces koncert bejátszások több életet vittek az egész vértelen és virtuális showba, mint bárki vagy bármi más. És persze a szcéna felidézte egyben az MTV aranykorát, amikor még lehetett a csatornán (gitár)zenét is hallani, nem csak a csillogás volt a lényeg.

Mindemellett különös volt, hogy sem a fellépők, sem a díjazottak nem reagáltak az egy nappal korábbi amerikai elnökválasztásra – se Biden, se Harris győzelmére, se Trump vereségére –, sokat mondó azonban, hogy a társadalmi üzenetért járó Video for Good nevű díjat Gabriella Wilson, művésznevén H.E.R. vihette el az „I can't breath” (Nem kapok levegőt) című videóklipjéért. A kisfilm címével és témájával azokra az utolsó szavakra utal, melyeket május végén Minneapolisban mondott a halála előtt George Floyd afroamerikai állampolgár, míg az igazoltatása alatt a nyakán perceken át térdelt egy rendőr – a mondat az Egyesült Államokban a rasszizmus ellen tüntető Black Lives Matter nevű fekete mozgalom legfőbb jelmondata lett. – Ez a dal és videó a világot jelentik nekem, mellyel a társadalmi igazságtalanságra reagáltam – mondta Wilson. A Legjobb magyar előadó díját Juhász Marci, alias Dzsúdló nevű rapper kapta, amit egy élő Facebook-esemény során jelentették be a show előtt. A műsorvezetők végül azzal zárták a gálát, hogy azt jövőre már Budapesten rendezik meg – immár nem virtuálisan, hanem offline.