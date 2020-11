Blokkolják az SZFE oktatóinak Neptun-hozzáférését

Ugyan az egyetem új vezetése hétfőtől felfüggesztette az oktatást, bezáratja az épületeket és érvénytelennek tekinti a félévet, az egyetemi polgárok és lapunknak nyilatkozó jogász szerint ehhez nincs joga.

– Semmiféle felhatalmazása nincs sem a fenntartónak, sem az egyetem vezetésének arra, hogy egy már megkezdett félévet felfüggesszen, vagy utólag érvénytelenítsen. Az egyetem bezárására irányuló erőfeszítések arra látszanak utalni, a fenntartó, illetve az új egyetemi vezetés nem a szakmai munka gyakorlásában, hanem beszüntetésében érdekelt. Abból azonban, hogy a fenntartónak vagy az egyetem új vezetésének egyedi érdeke az oktatás hátráltatásában vagy az oktatási tevékenység el nem ismerésében áll még nem következik, hogy jogalapjuk is volna erre. Ezen az sem változtat, hogy egy magánfenntartású intézményről van szó” – nyilatkozta a Népszavának Mráz Attila, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) munkatársa. A Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése pénteken közölte, hogy hétfőtől február 1-ig felfüggeszti az oktatást és az intézmény épületeit – beleértve a kollégiumot – is bezárja, és érvénytelennek nyilvánítja a félévet. A hallgatók már aznap este nyilvánvalóvá tették , hogy hétfőtől ugyanúgy folytatódik tovább az oktatás, mint előtte. Az egyetem polgáraihoz e-mailben eljuttatott bejelentést „a Színház- és Filmművészeti Egyetem antidemokratikusan, hatalmi erőszakkal kinevezett kuratóriumának legújabb, törvénytelen rendelkezéseként” jellemezte az intézmény oktatója, Janisch Attila filmrendező Facebook-bejegyzésében. „A felsőoktatási oktatóknak van egy kötelező óraszámuk, amelyet a törvényi előírás szerint két félév átlagában kell teljesíteniük. A státuszban lévő felsősoktatási oktatóknak kutatási, alkotási tevékenységet is kell végezniük, nem kizárólag az oktatás minősül munkavégzésnek. Ha egy oktató egyáltalán nem oktatna egy félévben, ez akkor sem jelentené azt, hogy ne teljesült volna a munkavégzési kötelezettsége. Ezzel együtt még ha ezt a félévet jogellenesen érvénytelenítenék, annak ellenére az oktatott kurzusokat is el kellene ismerni, hiszen az oktatók oktatási tevékenységüket az egyetem és a fenntartó hibájából nem tudják folytatni, annak jelentős részét pedig már teljesítették” – részletezte Mráz Attila. Hangsúlyozta továbbá, ahogy egy kórházat sem lehet egyik napról a másikra bezárni, amikor abban betegeket látnak el, az SZFE-ben a tanulmányaikat, félévüket már megkezdett hallgatók oktatása sem szüntethető be a félév közepén. A vezetőség közleményében arra hivatkozik, mivel nem tud bejutni az egyetemi épületekbe „az oktatás tényleges folyamatait, a létesítmények rendeltetésszerű működését ellenőrizni nem tudja”, s nem tud meggyőződni „a tanév első félévben felvett tárgyakhoz tartozó kreditek teljesítéséről (…), így azok elismerésére nincsen mód”. Ennek kapcsán Mráz Attila úgy vélte: „a rektor nem tanfelügyelő, jellemzően nem órát látogat. Nem világos, hogy a nevében eljáró személyeknek a személyi hozzáférése miért lenne szükséges a fenntartói jogosultságok gyakorlásához.” A szakember kiemelte, eddig sem volt akadálya annak, hogy ha ebben érdekelt lett volna a vezetés, megismerje a szakmai munkát, hiszen ennek vannak lenyomatai, dokumentumai, amelyekből látható, az órák zajlanak. „Nem árul el különösebb jóhiszeműséget, hogy az intézmény vezetése nem tűnik nyitottnak ezekre a különféle és a személyes megtekintésnél, óralátogatásnál sokkal jellemzőbb módjaira a vezetői hatáskörök gyakorlásának.” „A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete a tárgyalásos megoldásokat támogatja! Fontosnak tartja, hogy az oktatók, dolgozók, hallgatók és a fenntartó között konszenzuson alapuló megoldás szülessen!” – válaszolta lapunk megkeresésére Dr. Dráviczki Sándor, a szervezet elnöke. Kerestük a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját (HÖOK) is, lapzártánkig nem érkezett tőlük visszajelzés. A szervezetet egyébként egyeztetésre invitálta szerdára az egyetem polgársága, el is fogadták a meghívást, ellentétben a szintén meghívott Palkovics László innovációs- és technológiai miniszterrel és küldöttségével.