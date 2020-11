Amerikai elnökválasztás: Így gratulál Merkel és Putyin

A magyar-amerikai gazdasági kapcsolatokra nem lesz hatással az elnökváltás, a tengerentúli ország továbbra is az egyik legjelentősebb külföldi beruházója lehet hazánknak – nyilatkozta a Népszavának Bársony Farkas, az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) elnöke.

Az amerikai elnökválasztást a demokrata Joe Biden nyerte meg. Milyen irányba mozdulhat el a tengerentúli gazdaság? Az USA új elnökének kihívást jelentő célkitűzései fókuszában a középosztály felkarolása, erősítése áll, aminek eszközeként a munkahelyteremtést, a munkaerő kereslet erősítését látja. Emellett kiáll a 15 dolláros minimális órabérért is, így vélhetően meg fogja vágni azokat az adócsökkentéseket, amelyek a nagyvállalatoknak és a gazdagoknak kedveztek. A bevándorláspolitikájáról elmondható, hogy annak középpontjában szintén az amerikai gazdaság versenyképességének fejlesztése, a magasan képzett munkaerő bevonzásának támogatása áll. Az új elnök megválasztása mit jelent Amerikai kereskedelmi kapcsolataira nézve? Azt már tudjuk, hogy Joe Biden prioritásai között a megroppant gazdaság újjáélesztése áll, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos részletekre, a pontos programjára még várnunk kell. Így azt sem tudjuk egyelőre pontosan megmondani, hogy az USA 46. elnökének a politikája miként hat majd az ország kereskedelmi kapcsolataira. Az elmúlt években jelentős hangsúlyt kapott az USA külpolitikájában a vezető gazdasági nagyhatalmakkal folytatott viaskodás. Az új vezetés hogyan áll ehhez a kérdéshez, tervezik-e esetleg rendezni kapcsolataikat az érintett országokkal? Bidenéknek nagyon át kell gondolniuk, hogy a vámháború megfelelő eszközt jelent-e az amerikai gazdasági érdekek védelmére. Az eddigi hadakozás ugyanis bizonyos értelemben visszafelé sült el, mivel az áremelkedéseknek jelentős negatív hatása volt az amerikai fogyasztókra is. Amerika kereskedelempolitikájában ugyanakkor bizonyosan megmarad a kemény vonal az ipari válságért felelősnek tartott Kínával szemben. És mi a helyzet Európával, hiszen Donald Trump az Uniónak is hadat üzent? Mielőtt bármi konkrétum elhangzott volna amerikai részről a napokban, Európa már uniós szinteken jelezte, hogy készen áll a szorosabb együttműködésre. Sőt, akár új alapokra is helyeznék az együttműködést, hiszen ők az erős transzatlanti partnerség mellett elkötelezettek. Az új politikai vezetés hogyan viszonyulhat Magyarországhoz? Úgy gondolom, hogy a következő időszakban is – függetlenül a politikai kapcsolatoktól, amelyek esetleg kevésbé lesznek barátságosak – folytatódik a gazdasági együttműködés az USA és Magyarország között. A tengerentúli cégek hazai befektetései egészen biztosan nem állnak majd le, Amerika így továbbra is az egyik legjelentősebb külföldi beruházó lehet hazánkban. Amiben a kereskedelmi kapcsolatokat illetően érdemes lenne fejlődni, az az USA-ba irányuló hazai export szintje lenne, ami jelenleg megtorpanni látszik.