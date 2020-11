Szigorítás: a Közlönyre várnak a mozik

Sorozatot indított a Budapesti Fesztiválzenekar, különleges helyszíneken tartanak kisebb hangversenyeket, ahová az előzetesen jelentkező közönség csak gyors SARS-CoV-2 vírus-teszt után juthat be.

A Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) Zenés körút című új hangversenysorozat hétvégi eseményei már teszteléssel együtt zajlottak, és a Zene éjszakáját a Budapest Nap alkalmából is így rendezik november 17-én. A Biztonságos Koncertek bevezetésének gondolatát a Fővárosi Önkormányzat is támogatta. Vasárnap délelőtt a hangversenyre érkezőket az Aquincumi Múzeum főépülete előtt egy kis fehér furgon fogadta, amelynek személyzete, a tesztelést végző hölgyek a látványos fehér kezeslábasban dolgoztak. Egy űrlap kitöltése után kicsit kellemetlen, vékony műanyagcsővel végzett, mintegy 15 másodpercig tartó mintavétel következett az orrüreg mélyéről, majd öt perc várakozás után megkaptuk a – szerencsére – negatív eredményt, és azt ezt bizonyító karszalaggal már el is indulhattunk az emeleti kiállítóterembe, ahol a hangverseny zajlott. A dél-koreai gyártmányú teszt az azt végző munkatársak szerint biztonságos és megbízható, Nyugat-Európában már ezt a megszokott. 99 százalékban pontosak az eredmények, múlt hét végén is ezt használták a szlovákiai, a fél lakosságot érintő vizsgálatoknál, és nemsokára széles körben alkalmazzák nálunk is. Úgynevezett antigén-teszt, a vírus egyik fehérje-alkotórészének kimutatásán alapul, és hasonlóan a PCR-vizsgálathoz a kórokozó jelenlétét jelzi: akkor pozitív, ha a SARS-CoV-2 már megtalálható a véráramban és a légutak nyálkahártyáján: a tünetek megjelenése előtti 1-2 napban már ott kell lennie. Bármilyen gyors is azonban, nagy koncertek előtt úgy tűnik, nem alkalmazható, 200-300 nézőt már túl sok időbe telne akár több állomással is letesztelni egy koncert előtt, az egyes mintavételek között fertőtleníteni is kell.



A kis fehér furgon személyzete a látványos fehér kezeslábasban dolgozott Fotó: A szerző felvétele

Mindenesetre vasárnap megnyugodva léphettünk az antik emlékek, szobrok, padlómozaikok kiállítóhelyiségébe, ahol a látványosan restaurált festett falmaradvány előtt játszottak a Budapesti Fesztiválzenekar – ez alkalommal – vonósművészei. Kissé visszhangos, a két hegedűt, brácsát, csellót, vagyis egy vonósnégyes hangzását kissé az életnagyságúnál méretesebbnek bemutató akusztikája van a márványborítású teremnek, ami nem zavaró. Gershwin vonóskvartettjével kezdtek a zenészek, a Lullaby (Altató) még mit tandarab született – Kilényi Ede volt a tanár – ugyanakkor az zeneszerző első jelentős kompozíciójának tartják. Ennek megfelelő előadásban hangzott el, felüdülés volt hallgatni ilyen zenét ilyen hozzáállásban hallgatni, a most – önkéntesen vállalt – karantén hetei után. A második szám Bach E-dúr szólóhegedű partitájának Loure tétele volt, majd – más felállású együttestől Haydn 51. (G-dúr) vonósnégyese következett a rövid műsor fő számaként. A zenészek a Haydnra jellemző derűs, minden különösebb borongást – még az Adagio tételben is – mellőző, ugyanakkor összetett zenei világ megszólaltatására sikerrel törekedtek, a koncert matiné jellege a különleges helyszínen maradéktalanul teljesült.