Merkely Béla szerint elfogadhatóak és üdvözítőek az új korlátozások

Balczó Zoltán jobbikos képviselő próbált egy egyenes választ kicsikarni az Országgyűlésben a kormány képviselőjétől – sikertelenül.

Még Orbán is sikernek ítélte a júliusi EU-csúcsot, ahol az unió állam-, és kormányfői elfogadták az Európai Unió következő hét éves költségvetést és az Új Generációs Alapnak nevezett, a koronavírus járvány gazdasági kárait enyhíteni hivatott 750 milliárd eurós mentőcsomagot, arról beszélt többször, hogy Magyarország az egyik legnagyobb kedvezményezettje mindkettőnek – mondta az Országgyűlésben Balczó Zoltán. A Jobbik képviselője ezután feltette a kérdést a Varga Juditot képviselő Völner Pál igazságügyi államtitkárnak: most miért beszél mégis akár az igazságügyi miniszter, akár Orbán Viktor arról, hogy Magyarország mindkét pénzügyi alap elfogadását megvétózza? Valóban erre készülnek? Völner Pál nem válaszolt konkrétan a kérdésre. Csak annyit mondott, az Európai Parlament és az Európai Tanács között az ügyben most született megállapodás tervezet ellentétes az EP korábbi határozatával - amely nem tartalmazott jogállami kritériumokat - és az Országgyűlés korábbi döntésével is. – Varga Judit a vétóval arra utal, hogy zsarolás jellege van, hogy az Európai Parlament elfogad egy költségvetést hét évente, majd amit normál jogalkotási folyamatban nem képes ebbe a döntésbe belefoglalni, egy utólagos megállapodással szeretné visszahozni – mondta az államtitkár. Arra azonban nem adott konkrét választ, lesz-e magyar vétó, vagy sem.