Karácsony: A kormány ma olyan szűrési programot jelentett be, amelyért egy nappal ezelőtt még „lehülyézték” a fővárost

A főpolgármester is reagált a miniszterelnök bejelentésére.

Mint arról a Népszava is beszámolt , újabb korlátozásokat jelentett be a miniszterelnök. Orbán Viktor tájékoztatása szerint ennek a csomagnak az egyik eleme, hogy a kórházi dolgozókat, tanárokat, óvónőket és bölcsődei dolgozókat hetente, célzottan tesztelik. A hírre Karácsony Gergely azt közölte, szükséges és indokolt lépéseket jelentett be a kormányfő. Úgy véli, ezek indokoltak és szükségesek lettek volna korábban is, hiszen a járvány kontrollja hetekkel ezelőtt kicsúszott a kormány kezéből.