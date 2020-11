Megmaradnak a tatai Öreg-tó megmentésére gyűjtött aláírások

Az Országgyűlés döntött: nem kell megsemmisíteni az íveket, azok a veszélyhelyzet után a népszavazás kiíráshoz felhasználhatók.



Mégsem kell megsemmisíteni a tatai Öreg-tó ügyében kezdeményezett népszavazás aláírásait – írta a Mérce a parlament keddi döntése nyomán. Emlékeztettek: az Országgyűlés külön törvényben hosszabbította meg 90 nappal a kormány által elrendelt veszélyhelyzetet, és a jogszabályhoz napközben befogadtak egy módosító javaslatot, amely lehetővé teszi az aláírások megőrzését, illetve az aláírásgyűjtés folytatását a veszélyhelyzet megszűnése után. Bencsik János fideszes parlamenti képviselő Facebook-bejegyzésében a szavazás után írta:

„A népszavazási aláírások nem vesznek el! A veszélyhelyzet megszűnésekor folytatódhat az aláírások gyűjtése Tatán. Az Országgyűlés néhány perccel ezelőtt elsöprő többséggel támogatta az erre vonatkozó indítványunkat.”



Mint a Népszava is megírta : a Nemzeti Választási Iroda (NVI) állásfoglalása szerint az eddig begyűjtött íveket meg kell semmisíteni, mert azok nem használhatók fel. A kedélyeket ugyanis már jó ideje egy megalomán projekt ötlete borzolja Tatán: az Avalon Center Kft. eredetileg egy 120 szobás luxushotelt tervezett, amelyet egy, a Hellt is tulajdonló személyek másik cége húzna fel alig néhány méterre a városi tó partjától, 24 milliárd forintból. Emiatt a helyiek népszavazást is kezdeményeztek, amelyből kettőt átengedett a helyi választási bizottság.

Civilek nyári tüntetése a luxushotel ellen Fotó: Béres Márton / Népszava

Az Öreg-tó partjára tervezett szállodaépítés ellen október közepén indult népszavazási aláírásgyűjtésből a rendkívüli jogrend kihirdetésekor már csak 6 nap lett volna hátra. Mivel veszélyhelyzet idején nem folyhat népszavazási aláírásgyűjtés, a tatai civilek pénteken be is zárták aláírásgyűjtő irodáikat. Horváth József, Tata jegyzője, a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője kért állásfoglalást az NVI-től az ügyben. Múlt vasárnap a kezdeményező Stop Avalon Tata civil mozgalom tüntetést is tartott a mintegy 7000 aláírás megsemmisítése ellen.