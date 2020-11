Pontosította a kormány a maszkviselés szabályait

A miniszterelnök kedd esti interjújában felvázolta, mit is jelent az, ha nincs elég orvos és ápoló. Nem zárta ki, hogy később esetleg szükség lehet az óvodák és az általános iskolák bezárására. A kormány csak a rendeletek hatályba lépése előtt másfél órával tette közzé az intézkedések részleteit.

Néhány órával azután, hogy az Országgyűlés kedden 90 nappal meghosszabbította a veszélyhelyzetet, Orbán Viktor interjút adott a köztévének. Szerinte, ha nem történik intézkedés, körülbelül ötven százalék az esélye annak, hogy az egészségügyi ellátórendszer kitart – mondta. Noha a kormányzati kommunikáció és ő maga is azt hangoztatta eddig, hogy „van elég orvos és ápoló”, kedd este már árnyaltabban fogalmazott. Mint monda, eszközökből szinte korlátlanul áll minden rendelkezésre, de az orvosok, ápolók száma véges. Medikusokat, orvostanhallgatókat is szolgálatba állítanak, mert kevesebb az ember, mint amennyi a betegekhez optimális esetben szükséges – jegyezte meg. Az intenzív osztályok terheléséről azt mondta: „Van egy szabály, hogy békeidőben egy nővér, egy orvos hány beteget tud kielégítően ellátni. Ezt a számot lehet növelni. Mondjuk a négyet nyolcra. A nyolcat tizenhatra és így tovább. És be fogják látni, hogy ha elég nagy térben vannak elhelyezve az ágyak, hogy mi történik. És igaz, hogy csak gépeket kell figyelni, de mégsem lehet egy embernek húsz-harminc gépet figyelni. Tehát van egy határ, amit figyelembe kell vennünk. És az orvosok azt jelezték, hogy lesz egy határ, amikor ők ennyi beteget nem tudnak felelősséggel ellátni. Így kell elképzelni azt, hogy nincs elég ápolónő meg orvos.” Szerinte a koronavírus terjedése szempontjából nagyjából az történik Magyarországon is, ami az unió többi országában, de szerencsések vagyunk, mert van egy laboratóriumunk, Ausztria. „Őket figyeljük” – mondta Orbán Viktor. Az intézkedések időzítésével kapcsolatban a kormányfő azt mondta, akkor kell korlátozásokat hozni, amikor még az emberi élet feltételei is fenntarthatók, de a járvány terjedését korlátozni kell. Orbán „nem hárítaná a felelősséget az emberekre” a járvány terjedéséért, szerinte, ha a lakosság 80 százaléka hordja a maszkot, az már hatásosan gátolja a vírus terjedését, de ez önmagában eddig volt elég, most már más intézkedésekre volt szükség.

A miniszterelnök bejelentette: előírják a kötelező maszkhasználatot a közterületeken éjféltől.

10 ezer főnél nagyobb települések egyes közterületein kötelező a maszkviselés Másfél órával a rendeletek életbelépése előtt jelent meg a Magyar Közlönyben a kormány járványügyi intézkedéseinek részletes leírása. Ebben kevésbé szigorúak a maszkviselés szabályai Orbán Viktor esti bejelentéséhez képest. E szerint a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken maszkot viselni.

A nyolc órás kijárási korlátozás miatt tart a kormány attól, hogy hat-hét óra körül tumultus alakulat ki az üzletekben, de bíznak az emberek józan belátásában és az eladók képességeiben is. A kormányfő szerint „normális emberként” döntött a zárt kapus meccsekről, mert most másodlagos, hogy vannak-e nézők, vagy sem. Amikor múlt heti kijelentésével szembesítették arról, hogy a középiskolásokat nem kell hazaküldeni az iskolából, azt mondta, a kijárási korlátozással együtt van értelme az intézkedésnek, mert este nyolcra otthon lesznek a gyerekek, nem a plázákban, közterekben lófrálnak majd. – Kell beszélni a gyerekek fejével most – mondta, arra figyelmeztetve, hogy a fiatalokat sem kíméli a fertőzés, a szülők, nagyszülők pedig különösen veszélyben vannak. – Ezt el kell mondanunk a gyerekeinknek – tette hozzá. A tanárok tesztelésével kapcsolatban azt mondta, a gyorsteszttel óvatosan kell bánni, 50-60 százalékos a negatív eredmények pontossága, de ma annyit tudnak tenni a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban dolgozókért, hogy ezt a gyorstesztet elvégeztetik. Emiatt megérti a baloldal kritikáit is, a kormány a tömeges szlovákiai tesztelés eredményeit is figyeli. Orbánnak összességében pozitívak a tapasztalatai az emberek hozzáállásával kapcsolatban. „Menni fog ez, egyszer már sikerült” – fogalmazott.

- A megoldás a vakcina, a vírust meg kell ölni és ez nincs messze, addig kell kitartani – mondta.

Szerinte december végén, januárban az EU-ból és talán máshonnan is jön valamennyi vakcina, ez korlátozott mennyiség lesz ugyan, de az orvosok, tanárok, rendőrök és a legsúlyosabb betegek beoltására elég lehet. – A kínai, az orosz és az izraeli oltóanyag-lehetőségeket is próbálja az "asztalon tartani" – jegyezte meg. A tömeges szállítás időpontja Európából szerinte legkorábban április lehet. A kormányfő szerint két hét múlva derül ki, hogy a mostani korlátozások milyen eredménnyel jártak. Ha beváltották a reményeket, akkor karácsonyra már „szabadulhatunk”, így a turizmus, vendéglátás most harminc napra esik el bevételeitől, emiatt egyelőre a kompenzáció is erre az időszakra szól. Ezen túl általános gazdaságmentő intézkedéseket hoznak majd, ezekről már tárgyalnak. Az általános iskolákat azért nem akarja bezárni, mert akkor a szülőknek is otthon kell maradnia, aminek az egész gazdaságra nézve súlyos következményei lennének, de nem állítaná szembe a gazdaságot a védekezéssel. A veszélyhelyzeti törvény elfogadásával kapcsolatban azt mondta, tisztában van vele, hogy nyugaton megint diktatúrát kiáltanak majd, mert létezik egy hálózat, amelyik másik kormányt látna szívesen Magyarországon, és „minden karonülő gyerek tudja már, hogy ennek középpontjában Soros György áll, ő a pók”. A járványügyi intézkedések a kormányfő szerint azért eredményesek, mert „a magyar összetartó nép, a bajban segítünk egymásnak”, ezért „a végén túl leszünk rajta és győzni fogunk”.