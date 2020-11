355,71 forinton az euró

Tavaly jelentősen kevesebbet fordított a központi gázvezetékeket működtető FGSZ karbantartásokra, de szerintük nem ez vezetett az osztrák útvonal nemrég elhárított hibájához és az elmúlt időszak robbanásaihoz.

A vezeték vizsgálata során pontszerű falvastagságcsökkenéseket tapasztaltak az FGSZ szakemberei – közölte lapunkkal a hazai központi gázrendszert üzemeltető, Mol-hátterű társaság osztrák összeköttetésünk október végi haváriájáról. A leállás során a hibahelyeket javították. A cég október 20-án tette közzé, hogy Lébény térségében a HAG nevű magyar-osztrák gázvezeték belső vizsgálata - „görényezése” - során károsodást tártak fel. A javítás miatt időlegesen lezárták a csövet. A kereskedelmi üzem október 30-án állt helyre. A munkálatok tovább zajlanak, az okokat vizsgálják. Az Entsog nevű nemzetközi adatbázis ugyanakkor arról tanúskodik , hogy október 20 és 24-e között a HAG-on keresztül leszállított mennyiség a teljesítőképességhez közelítő addigi, napi körülbelül 11 millió köbméternek csak körülbelül a felére, mintegy 5 millió köbméterre csökkent. De 25-e és 29-e között is elszámoltak néhány százezer köbmétert. Ezt alátámasztják az FGSZ akkori, saját közleményei is. A cég ezt mostani érdeklődésünkre azzal magyarázta, hogy a biztonság érdekében az érintett vezetékszakasz nyomását haladéktalanul a megfelelő szintre csökkentették, majd a konkrét javítási munkálatok érdekében az elérhetőséget lenullázták. Az ekkorra kimutatott, kis mennyiség annak tudható be, hogy a mosonmagyaróvári állomást „Ausztria felől látták el”. Lapunknak szakértők megerősítették: ilyenkor nem feltétlenül kell azonnal elzárni a csapot. A csövön a javítások tényleges megkezdéséig – fokozott figyelem mellett - még áramolhat gáz. Voltaképp jó hírnek tartják, hogy az FGSZ szakemberei időben – értsd, szivárgás vagy ne adj isten robbanás előtt - észlelték a bajt. Igaz, ez már nem tekinthető a normál karbantartás részének, hisz maguk is haváriát hirdettek. Az FGSZ a javítási pluszköltségekről továbbra sem kívánt beszámolni, amiként arról sem, hogy zajlik-e az eset kapcsán vita a vezetéket használó gázkereskedőkkel. Mindazonáltal megismételték: ha más útvonalon is, de többletköltség nélkül valamennyi vevő hozzájutott az általa megrendelt mennyiséghez. Szakértők szerint erre leginkább a nemrég megépült, a HAG-nál kissé szűkebb magyar-szlovák gázvezeték teremthetett lehetőséget. Az ország ugyanakkor változatlanul jórészt Ukrajna felől kapja az orosz gázt. Bár a végkifejlet ez esetben szerencsésnek nevezhető, szakértőink felhívták a figyelmet az FGSZ nagynyomású gázvezetékeinek utóbbi idők során egyre szaporodó robbanásaira is. Tavaly Püspökladánynál , idén Pásztó közelében történt hasonló, egyaránt vezetékhibára utaló eset. Szintén figyelemre méltó, hogy az FGSZ könyvei szerint tavaly jelentősen estek a cégnél a karbantartási költségek, amiként az – hullámzások mellett - alapvetően több év távlatában is csökken. Az ennek okait firtató kérdéseinkre leszögezték: a mostanihoz hasonló jellegű gond az FGSZ rendszerében eddig nem fordult elő. Rendszereikben „elakadás” nem jellemző. A lakossági fogyasztásban havária miatt sem történt nem tervezett, előre be nem jelentett kiesés. Azt a mögöttes feltételezést, miszerint a mostani haváriának bármi köze lehet karbantartási kiadásaik csökkenéséhez, szakmailag megalapozatlannak ítélték. (Amiként azt is elvetették, hogy a ráfordítások apadását egyre hosszabb hálózatukra tekintettel egy kilométer csőre vetítsük. Magyarázatuk szerint a rendszer nem csak vezetékből áll és a javítások is szakaszosak.) A ráfordítások csökkenése az FGSZ mint gazdálkodó szervezet hatékonyabb működését jelzi – tették hozzá. Folyamatosan törekszenek ugyanis a legkisebb költség szerinti működésre, amit a közműhatóság is megkövetel – fogalmaznak. Kérdésünkre hozzátették: mivel eddig is a legjobb színvonalon üzemeltettek, a javításon túl további egyedi intézkedéseket nem terveznek. Annak okait is firtattuk a cégnél, hogy a Mol pénteken megjelent csoportszintű gyorsjelentése szerint az FGSZ EBITDA-nyeresége az előző év harmadik negyedében felmutatott 8 milliárd forintról közel kétharmadával 13,1 milliárdra ugrott. Ezt főképp a külső környezettel, a térségi piacokkal, a Romániába és Ukrajnába irányuló gázszállításokkal és versenyképes tarifáikkal magyarázták, valamint azzal, hogy rendszereik működtetésére kevesebb és olcsóbb gázt használtak fel. Hozzátették: árbevételük bizonyos, többletnek minősített hányadát a hatóság a rákövetkező évben elvonja.