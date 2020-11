Meghosszabbították a veszélyhelyzetet Ukrajnában, Romániában több mint kétszáz fertőzött halt meg egy nap alatt

Ukrajnában már csaknem félmillió koronavírus-fertőzöttet azonosítottak.

Újabb 45 nappal meghosszabbította az október 1-jén bevezetett vészhelyzet érvényességét a szlovák kormány szerdán, a koronavírus-járvány terjedésével indokolva a lépést. A vészhelyzet így egyelőre december végéig marad hatályban. A vonatkozó szlovák szabályozás szerint



a vészhelyzet folyamatosan legfeljebb 90 napra vezethető be, abban az esetben, ha az előállt körülmények emberek életét vagy egészségét, illetve a természetet vagy jelentős anyagi értékeket veszélyeztetnek.

Vészhelyzet idején az állam a leginkább szükséges mértékben és átmenetileg korlátozhatja az alapvető emberi jogokat is. A még októberben bevezetett részleges kijárási tilalom egyelőre november 14-ig marad érvényben. A szlovák munka, család és szociálisügyi miniszter, Milan Krajniak az intézkedés jóváhagyását követően a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek úgy nyilatkozott: a kormány a vészhelyzetet belátása szerint addig fogja meghosszabbítani, „amíg arra szükség lesz”. Szlovákiában még márciusban hirdetett rendkívüli helyzetet a kormány a koronavírus terjedésének veszélyére hivatkozva, ez jelenleg is hatályban van. A rendkívüli helyzet márciusi kihirdetése után néhány nappal egészségügyi vészhelyzetet is kihirdettek, ez utóbbi júniusban lejárt. Az októbertől érvénybe lépett veszélyhelyzet az egészségügyi vészhelyzetnél szélesebb körű intézkedéseket lehetővé tévő, általános vészhelyzet. A szlovák szabályozás szerint a vészhelyzetnél már csak egy magasabb állapotszint van, a rendkívüli állapot, amelyet háborús helyzetben hirdethetne ki az államfő a parlament javaslatára. A Nemzeti Egészségügyi Információs Központ szerdán közzétett adatai szerint Szlovákiában kedden mintegy 13 ezer PCR-teszt elvégzése alapján

2058 személynél regisztrálták a Covid-19 betegség kórokozóját. Szlovákiában a fertőzés tavaszi megjelenése óta eddig mintegy 79 ezer személynél mutatták ki a koronavírus jelenlétét PCR-teszttel, az aktív esetek száma jelenleg 55 ezer, közülük mintegy másfélezer személyt kezelnek kórházban. Hivatalos források 414 halálesetet tulajdonítanak a kórnak, ez a szám kedden 24-gyel emelkedett.

A lezárás miatt tüntetnek Lvivben Fotó: Stringer / AFP

Ukrajnában továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napon 10 611 új esettel 489 808-ra nőtt az eddig azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb 191 áldozattal 8947-re. Eddig 221 459-en gyógyultak meg a betegségből, az aktív betegek száma viszont 259 402-re emelkedett.

A legtöbb új beteget, 965-öt az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban jegyezték fel, velük eddig már több mint 46,6 ezer fertőzöttet azonosítottak Kijevben. Az elhunytak száma a fővárosban újabb hússzal 914-re nőtt. Közben szerdán a kormány épülete előtt étteremtulajdonosok kezdtek tüntetést az úgynevezett „hétvégi karantén” bevezetése ellen, amelyről a kabinet a nap folyamán készül döntést hozni. Az új karanténszigorítás értelmében szombaton és vasárnap az élelmiszerboltokon és a gyógyszertárakon, valamint a közösségi közlekedésen kívül semmi sem működhet, az éttermek, kávézók csak házhozszállításra vagy elvitelre dolgozhatnak majd.

Romániában szerdán már több mint kétszáz, a koronavírus-járványnak tulajdonított halálesetet jelentett a stratégiai kommunikációs törzs (GCS), de Klaus Iohannis államfő szerint a bukaresti hatóságok egyelőre nem számolnak azzal, hogy a karácsonyi ünnepek időszakában teljes vesztegzár alá vonják az országot. Az országban



hétfőtől léptették életbe az – iskolák, beltéri vásárok, vendéglők bezárásával, magánrendezvények betiltásával, éjszakai kijárási tilalommal és kötelező maszkviseléssel járó – újabb szigorításokat, amelyeket részleges karanténként értelmezett a román média.

Az államfő szerint két-három héten belül remélhető eredmény az újabb szigorításoktól, amelyek a lakosság egészségének védelmét, az egészségügyi ellátó rendszerre nehezedő rendkívüli nyomás enyhítését célozzák. Az utóbbi 24 órában újabb



csaknem tízezer fertőzést diagnosztizáltak, ami csaknem másfélszerese az utóbbi két hét átlagának. A szerdai összesítésben szereplő 203 haláleset 75 százalékkal haladja meg a kéthetes átlagot.

A koronavírusos betegeknek elkülönített kórházak intenzív osztályain a telítettség országos szinten a 90 százalékot közelíti. A nagyvárosokban már hetek óta helyhiány van a kórházakban, sokhelyütt helyhiány miatt a sürgősségi ügyeleteken hagyják és ott próbálják életben tartani a válságos állapotban beérkező koronavírusos betegeket. Médiajelentések szerint Temesváron a járványkórházak telítettsége miatt arra készülnek, hogy otthoni használatba adják az oxigéndúsítókat, amelyeket a könnyebb tüneteket produkáló fertőzöttek a családorvosok online felügyelete mellett önállóan kezelnék. A temesvári mentőszolgálat vezetője szerint az utóbbi hetekben csaknem duplájára emelkedett az eseteik száma. A város polgármestere a közszállítási vállalat kisbuszait ajánlotta fel arra az esetre, ha a mentőszolgálat járműparkjával már nem tudnak eleget tenni a segélyhívásoknak. A GCS kimutatásaiból az látszik, hogy az erdélyi megyékben és Bukarestben terjed leggyorsabban a fertőzés, de a román média szerint ez azzal is összefüggésben áll, hogy az ország fejletlenebb térségeiben jóval kevesebbet tesztelnek. Szeben megyében az utóbbi két hétben a lakosság 7,2, Kolozs megyében a lakosság 6,9, Temes megyében a lakosság 6,5 ezreléknél mutatták ki a fertőzést.