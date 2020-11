Óvatos önbizalommal léphet pályára Izland ellen a magyar válogatott

A kapitány vírusos, de a feladat ugyanaz: az Izland elleni partin kell kijutnia a válogatottnak a kontinensbajnokságra.

A magyar labdarúgó-válogatott a koronavírus-járvány miatt a csütörtöki Európa-bajnoki pótselejtezőn zárt kapuk mögött játszik Izlanddal a Puskás Arénában. A tét hatalmas, a sportág helyzetét akár évekre meghatározhatja: a győztes kijut a jövő évi Európa-bajnokságra, amelynek Magyarország társrendezője. Vagyis győzelem esetén a világbajnok Franciaország és az Európa-bajnoki címvédő Portugália ellen játszhatna tétmeccset a válogatott Budapesten. A csoport tagja még a szintén sportági nagyágyú, korábbi többszörös világbajnok Németország, amelyik társrendezőként Münchenben fogadja ellenfeleit. Ehhez képest tegnap reggel minden várakozást alulmúló hírrel nyitott a szövetség Twitter oldala. Bejelentették, hogy Marco Rossi koronavírusos . „A korábbi folyamatos negatív teszteredmények után Marco Rossi legutóbbi vizsgálata pozitív eredményt mutatott. Elkülönítése a játékosoktól, stábtagoktól azonnal megtörtént” – írta Twitter-oldalán a magyar szövetség. A játékosok és a többi stábtag vizsgálata negatív eredményt hozott. Mivel az olasz szakvezető nem ülhet le a kispadra, a lapzárta előtti állás szerint Cosimo Inguscio helyettesíti, ahogy a korábbi két alkalommal, amikor Rossi eltiltását töltötte. Az egyetlen biztató hír, hogy Szoboszlai Dominik kiszabadult a salzburgi karanténból , újratesztelése minden esetben negatív eredményt hozott, a Salzburg pedig végül elengedte válogatott játékosait, így Szoboszlait is, aki egy nap késéssel ugyan, de megérkezett a telki edzőtáborba. Szereplése kulcskérdés: a 20 éves futballista kirobbanó formában és eredményesen játszik, nincs olyan meccse, amelyen ne lőne gólt vagy adna gólpasszt. Az előző idényben az osztrák élvonal legjobbjának választották. A válogatott eredményességét nyilvánvalóan nem egy játékos határozza meg, annyi azonban biztos: Szoboszlaiban benne van a gól, ami a többiekre kevésbé jellemző. Kleinheisler László pechesebb volt, klubcsapatában, a horvát NK Osijekben több játékosnak pozitív lett a koronavírustesztje, nem tudta megúszni a karantént . A kulcsjátékosok közül egyedül a Mainzban légióskodó Szalai Ádám meccshiányos, a csapatkapitányt viszont annyira karizmatikus vezetőnek tartja Rossi, hogy ennek ellenére szerepet szán neki az izlandiak ellen. A válogatott óvatos önbizalommal léphet pályára, Bulgária mellett a Nemzetek Ligájában legyőzte a világranglistán egyaránt magasabban jegyzett török és a szerb csapatot is, és a vb-negyeddöntős oroszokkal vívott két meccsen is szerzett egy pontot. Az izlandiak ezzel szemben nem ütötték ki a közfalat az NL-ben: mind a négy meccsükön vereséget szenvedtek, igaz, olyan ellenfelektől, mint a vb-bronzérmes belgák, a vb-negyedik angolok, illetve a dánok. De szögezzük le: az ilyen fajta előzményeknek egy ekkora téttel bíró meccsen az égadta világon semmi jelentősége. A két csapat legutóbb az Eb-csoportkörben találkozott egymással: Marseille-ben 1-1-es döntetlenre végeztek a felek. Azóta a magyar válogatottban több fiatal is feltűnt, míg az izlandiak jószerivel ugyanarra a csapatra alapoznak. A nemzeti együttes csütörtökön 20.45-kor kezd Izland ellen a zárt kapus meccsen (tv.: M4). A szövetség a megvásárolt jegyek árát visszatéríti a szurkolóknak.