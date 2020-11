Börtön helyett gyógykezelésre küldenék a gyerekét meggyilkoló anyát

Az ügyészség szerint nem büntethető a nő.

Kényszergyógykezelés elrendelését indítványozta a Főváros Főügyészség arra a nőre, aki – mint arról a Népszava is beszámolt – idén tavasszal sétált be a BRFK központi panaszirodájába és elmondta, hogy XVIII. kerületi, Havanna utcai lakásában április 4-én megölte egyéves kislányát. A brutális tettet a nő későbbi elmondása szerint az váltotta ki, hogy kimerült és úgy érezte, egyedül nem képes gyermeke felnevelésére. A Fővárosi Főügyészség most vádat emelt a nő ellen előre kitervelten, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt. Alapesetben a nőre akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kiszabhatnának, ám a vádhatóság szerint kóros elmeállapota nem büntethető.