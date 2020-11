Térképen a fővárosi közterületek, melyeken kötelező a maszkviselés

Ha lesz vakcina, mindenki számára ingyenesen elérhető lesz, a beadása pedig önkéntes – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

3346-al van több beteg, mint tegnap, az elhunytak száma 87 , ezekből az adatokból is jól látszik, hogy indokolt volt szigorító intézkedéseket hozni – mondta az immár ismét csak online követhető Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kormány továbbra is figyeli a környező országokat, elsősorban Ausztriát és az ott meghozott intézkedések figyelembevételével dönt saját korlátozásokról. Egymillió főre vetítve a legtöbb lélegeztetőgép, a harmadik legtöbb kórházi és intenzív ágy jut a magyar betegekre az Európai Unióban. A miniszter elismerte, hogy nehéz az új szabályok betartása, de ha sikerül, harminc nap múlva talán könnyebb időszak jön. Hétfőig napról napra növekedni fog a védekezésben résztevő katonák száma, katonák vesznek majd részt a fertőtlenítésben és minden olyan egészségügyi védekezésben, ahol nem szükséges szakképesítés. Gulyás szólt a kormány által a parlamentnek benyújtott törvényjavaslatokról is. Szerinte eddig egyetértés volt a politikában, hogy a választási szabályok – bár a korábbinál nagyobb esélyegyenlőséget adnak – a kamupártoknak is kedvezhetnek. Ezért a törvény azt szolgálja, hogy azok a pártok részesüljenek kampánytámogatásban, akik valós társadalmi támogatottsággal bírnak, vagyis képesek 106 választókörzetből legalább 50-ben jelöltenként 500 támogató aláírást gyűjteni. Ennek semmi köze az ellenzék belső vitáihoz, mert az ellenzéki pártok akár egy, akár két listán is indulhatnak. Gulyás szerint az alkotmány módosítása még egyszerűbb történet, hiszen az a családok védelmét, az egyetemi autonómia erősítését és a közpénzek átláthatóságának erősítését szolgálja – „ a közpénz definíciója a lehető legáltalánosabb, így semmilyen korlátozást nem jelent a közpénzek megismerhetőségében”. Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, 6,5 millió vakcinára jogosult 13 milliárd forint értékben az Európai Uniós közös beszerzésből, de ha máshonnan is oltóanyaghoz jutunk, akkor ezért is mindent meg fogunk tenni. Az oltás önkéntes és ingyenes lesz minden esetben. A további intézkedésekkel kapcsolatban azt mondta, ha szükség lesz újakra, mindig meg fogják hozni ezeket. Az egészségügyi ellátórendszer állapotáról azt mondta, ma 6426-an vannak kórházban, ebből 486-an szorulnak intenzív ellátásra, a teljes intenzív kapacitás 4072 ágy országosan. - Más országokból borzalmas képeket láthatunk ellátatlanul maradt betegekről, Magyarországon ilyen nem fog előfordulni – mondta Gulyás Gergely. Hollik István ma levelet ír Kincses Gyulának, a Magyar Orvosi Kamara elnökének, amiben azt kéri, tárgyaljanak az orvosok jogállásáról szóló törvény részletszabályainak kialakításáról. A kirendelési szabályokkal kapcsolatban a kormány elfogadja a MOK 8 pontos javaslatát. - A másodállásnál is megengedőek leszünk, a kormány senki jogát nem korlátozza arra, hogy a teljes munkaideje után máshol is dolgozzon, vagyis az engedélyezés automatikus lesz – mondta Gulyás Gergely. A szavazólapok lefényképezhetőségéről a miniszter azt mondta, ő már a Nemzeti Választási Bizottság ellentétes álláspontjának megfogalmazásakor is azt gondolta, hogy a választás titkossága addig tart, ameddig a választópolgár saját maga fontosnak tartja. Ha a választó le akarja fényképezni saját szavazatát, akkor nincs értelme a korlátozásnak. Ezt megerősítette az Európai Emberi Jogi Bíróság döntése is, ami után már lehetősége sem volt a kormánynak más döntést hozni, mint hogy lefényképezhetővé tették a szavazólapot. Az EU 750 milliárd eurós gazdaságvédelmi alapjával kapcsolatban Gulyás azt mondta, mivel a magyar parlament júliusban hozott egy határozatot, miszerint a kormány csak akkor támogathatja annak elfogadását, ha azt nem kötik jogállami kritériumokhoz, Orbán Viktor nem is tehet mást, mint vétóz. Az iparűzési adó felfüggesztéséről, amit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javasolt, még nem döntött a kormány. Álhír, hogy a focisták fizetését teljes mértékben, milliós nagyságrendben kipótolja az állam – mondta a miniszter. A legnagyobb bértámogatás az alapbér 50 százaléka, de ez nem lehet több mint a minimálbér másfélszerese, ezért bruttó 240 ezer forintig lehet a kiegészíttetni a bért. Gulyás szerint az örökbefogadás szabályainak módosítása, amely kimondja, hogy házasságban élő párok fogadhatnak elsődlegesen örökbe gyerekeket, azt jelenti, hogy mivel így is sokkal több házaspár vár örökbefogadásra, mint ahány gyereket örökbe lehet fogadni, csak a helyzetet foglalták törvénybe, mivel abban senki nem kételkedik, hogy egy kétszülős családban a legjobb felnőni a gyerekeknek. Szentkirályi Alexandra az MTV Music Awards díjátadó költségeivel kapcsolatban azt mondta, ez mindenhol üzleti titok, a kormány mégis keresi a lehetőséget arra, hogy nyilvánossá tegye, ezt hamarosan meg is teheti.