Elkészült a Ganümédész teljes geológiai térképe

Felfedezése után mintegy négyszáz évvel elkészült a Jupiter legnagyobb holdjának, a Ganümédésznek a teljes geológiai térképe, amely részletesen megjeleníti a jég borította, zord égitest földtani jellemzőit. A Ganümédész a legnagyobb hold az egész Naprendszerben. Átmérője 5262 kilométer: mérete alapján akár bolygóként is besorolható lenne, mert nagyobb a Merkúrnál és a Plútónál. A Holdon kívül az egyetlen olyan égi kísérő, amely ideális körülmények között akár szabad szemmel is látható a Földről. Ugyancsak egyedülálló a tekintetben is, hogy az egyetlen hold a Naprendszerben, amely saját mágneses térrel rendelkezik.