354,82 forinton az euró

Miközben a kabinet még csak most fogalmazza takarékossági elveit, a közmű- és üzemanyagkereskedőknek már januártól le kéne beszélniük vevőiket termékeik megvásárlásáról.

A hét elején, a járványügyi veszélyhelyzet újbóli bevezetésével egy időben soha nem látott mennyiségű közmű- és egyéb ipari törvénymódosító csomaggal árasztották el a parlamentet a kormány tárcái és pártjai. Így például az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) benyújtotta az energiahatékonyság fokozására irányuló terveit. Ez szembetűnő célként fogalmazza meg úgy az Európai Unió 2030-ra kitűzött, legalább 32,5 százalékos energiamegtakarítási, mint az épület-alapterületek évi 3 százalékának felújítási célját. Ezek ugyan uniós célok, de a magyar kormány eddig nem állt határozottan mögéjük. Eddig azt vállalták, hogy 2030-ra nem lépik túl a 2005-ös - amúgy viszonylag magas – fogyasztási szintet, az év elején megfogalmazott Energiastratégia végső változatából pedig kikerültek az épületek fogyasztáscsökkentésére vonatkozó, világos tervek. A mostani törvénytervezet ugyanakkor nem tesz említést a kormány épületekkel kapcsolatos – de energiahatékonyság-független – ötleteiről, így a csokról vagy az újonnan tervezett otthonfelújítási támogatásról. A most benyújtott, szinte kizárólag uniós megfelelést szolgáló csomag vállaltan féloldalas, amennyiben annyit foglalna törvénybe, hogy a kormány hamarosan „Hosszú Távú Felújítási Stratégiát” alkot. Egyszersmind meghatározzák az ettől mindenképp várható, az épületek és más fogyasztók felhasználáscsökkentését célzó sarokpontokat. Az ITM képviselőinek korábbi szavaihoz híven a tervezet szerint az energiamegtakarítás felelősségét jórészt az energiakereskedőkre-szolgáltatókra hárítanák, beleértve az üzemanyag-piacot is. Magyarán a forgalmazóknak kell majd valahogy „elérniük” a termékük iránti kereslet meghatározott csökkenését. Ennek útját-módját kevéssé, elszámolását azonban annál részletesebben előírják. Kétségtelen, kiemelten fontos, pontosan mi számít majd megtakarításnak, ezt hogy mérik, számolják el, tartják nyilván és ellenőrzik. Korábbi bejelentésük szerint az ilyen megtakarítási egységeket a kötelezettek egymás között akár adhatják-vehetik, de lehet „előre dolgozni”, illetve két év alatt az esetleges hátrány is behozható. Az épületekben elért megtakarításért megnövelt pontszám jár. Az érintett cégek a kormány felé egyetemlegesen felelősek a rájuk rótt kötelezettségért. Ha viszont elmaradás mutatkozik, „hiányzó gigajoule-onként” évi 50 ezer forintos „energiahatékonysági járulékot” kell fizetniük. E bevételből a „kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások” lakásenergiahatékonysági felújítását támogatnák. Ilyennek minősül az a család, amely jövedelme legalább negyedét a helyiségek 20 fokon tartására, illetve a víz felmelegítésére fordítja.



Bírálta az elképzelést a Portfolio Energy Investment Forum 2020 című szerdai online konferenciáján Szekeres Eszter, az – amúgy kormányközeliként számon tartott – MET nevű energiacég nagykereskedelmi és optimalizálási ügyvezetője. Elsősorban a világos részleteket hiányolta annak tükrében, hogy január elsejétől már el is kell kezdeniük a végrehajtást. Szavai szerint az EU-előírás tág teret ad a kormányoknak az országonkénti szabályok megalkotására. Akad, ahol a kötelezettséget a fogyasztókra hárítják, másutt pedig az állam vállalja magára a teendők oroszlánrészét. „Értelemszerűen vitatják” ugyanakkor azt a vélelmet, hogy azért lenne a leghatékonyabb a kereskedőket a megtakarítások elérésére kötelezni, mert „ők állnak a legközelebb a fogyasztókhoz”. A hét elején az ITM külön villamosenergia-ipari, bányászati, valamint a kiégett atomkazetták tárolásáról szóló törvénymódosító csomagot is a ház elé terjesztett. Mager Andrea vagyonminiszter pedig két törvénycsomagban módosítana bizonyos állami társaságok jogállásán, illetve a koncessziók szabályain.

Célzott támogatásokat sürget a Habitat

Ma Magyarországon mintegy egymillió ember nem tudja megfizetni a méltó lakhatáshoz szükséges energiaszolgáltatásokat – hívta fel a figyelmet tegnapi közleményében a Habitat for Humanity Magyarország. A fűtési időszak kezdete csak fokozza a gondokat, de nem csak a közvetlen érintettek körében. A rossz hatékonyságú épületek és a nem megfelelő tüzelés az egyik legfőbb okai a légszennyezésnek és nagyban hozzájárulnak a klímaváltozáshoz. A civil szervezet mindenki számára megfizethető és tiszta energiát sürget. Energiaszegénynek nevezzük azokat, akik nem képesek megfizetni a fűtés vagy más, alapvető közműszolgáltatások tisztességes életminőséghez szükséges szintjét. Ezt a háztartások alacsony jövedelme, az energiahordozók magas ára, illetve a lakások jellege, állapota, felszereltsége és hatékonysági jellemzői okozzák. A rossz hatékonyságú épületek fűtése amellett, hogy pazarló, magas rezsiköltségekkel és szén-dioxid-kibocsátással jár. Különösen kiszolgáltatottak a legszegényebbek, akik számára elérhetetlen kiadás a fűtéskorszerűsítés vagy a hőszigetelés, és gyakran nincs más választásuk, csak a szilárdtüzelés. Az elmúlt években megemelkedett tűzifaárak miatt viszont sokan rosszabb minőségű és egészségkárosító anyagokat (például lignitet, éghető hulladékot, lomokat) is kénytelenek eltüzelni. Ez a jelenség, társulva azzal, hogy a legtöbben korszerűtlen kályhákat használnak, kiemelten légszennyező. A szállópor-kibocsátás 80 százalékáért a háztartási szilárdtüzelés felelős, míg az EU átlag mindössze 41 százalék – írják. Most közzétett videójukban a Habitat felhívja a figyelmet: ebből az ördögi körből az érintettek csak úgy tudnak kilépni, ha biztosítjuk a mindenki számára megfizethető energiát. Azaz a leginkább rászorulókat is elérő, célzott lakásfelújítási, energetikai támogatásokat sürgetnek. A légszennyezés csak akkor csökkenhet számottevően, ha az ilyen típusú támogatások széles körben biztosítják az áttérést a korszerűbb, kevésbé szennyező fűtési módokra, valamint a lakások felújítását, hőszigetelését. De már azt is nagy előrelépésnek tartanák, ha a szociális tűzifa kiszárítva érkezne a rászorulókhoz, valamint ha a környezetre és egészségre súlyosan káros széntermékekre nem lehetne pályázni tűzifa helyett. A Habitat For Humanity Magyarország megoldásnak tartaná a most formálódó Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) és az ehhez kapcsolódó hazai klímastratégiák megfelelő kialakítását is.