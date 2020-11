Egészen kitűnő maszkban adta át Németh Szilárd a csepeli covid-szűrőbuszt

Az elmúlt napon 324 emberrel szemben intézkedett a rendőrség a kijárási tilalom megszegése miatt.

Kiss Róbert alezredes az Operatív törzs pénteki tájékoztatóját a rendőrségi adatok ismertetésével kezdte, és megköszönte a jogkövető magatartást azoknak, akik betartják a járványvédelmi szabályokat. A gyülekezési tiltás megszegése miatt három ember ellen intézkedett a rendőrség csütörtökön. Az elmúlt napon 324 ember tényszerűen megszegte a kijárási tilalmat. Emlékeztetett arra, hogy a munkáltatói igazolást kell bemutatni ahhoz, hogy valaki mentesüljön az esti kijárási tilalom alól. Elmondása szerint egy VI. kerületi mobiltelefon boltban két dolgozó – egyikük az üzemeltető volt – nem viselt maszkot, a rendőrség bezáratta az üzletet. Az elmúlt napon 5437 házi karantént rendelt el a rendőrség, így jelenleg 36 166-an vannak karanténban az országban. Müller Cecília országos tisztifőorvos megjegyezte, hogy Európában az egészségügy a teljesítőképessége határához érkezett. Megerősítette, hogy újabb 5097 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 131 887-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 99, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2883-ra emelkedett. Kórházban 6690 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 518-an vannak lélegeztetőgépen. Megjegyezte, hogy Magyarországon is változatlanul emelkedő szakaszban van a járvány. Azt mondta, nem csak az a cél, hogy ne kerüljenek kórházba az emberek, hanem hogy el se kapjuk a fertőzést, ezért a vírus átadásának lehetőségét kell csökkenteni. Hangsúlyozta a szabályok betartásának jelentőségét, és kérte, hogy ne a kiskapukat keressük. Elmondása szerint kissé rosszul érintette az a panasz, hogy fiatalabb dolgozók egy-két gyógyszert beszedve bemennek a munkahelyükre, és ott megfertőzhetnek másokat. Úgy fogalmazott, hogy volt idő, amikor sikk volt szuperdolgozónak lenni, de ez ma életveszélyes, hiszen így egy egész munkaközösséget kitesznek a fertőzésnek.



– A szuperdolgozó helyett ne váljunk kérem szuperfertőzővé – jegyezte meg.

Felhívta a figyelmet arra, hogy bővítették a tesztelő-kapacitást mobil-szűrőállomásokkal. Ezek többségében szűrőbuszok, csütörtökön kettőt már beállítottak, hétvégére pedig hat helyszínen lesznek jelen. Kérte, hogy senki ne álljon sorba, mert ezeket a szűrőegységeket azok vehetik igénybe, akiknek a háziorvosa ezt megrendelte. Vagyis ez nem egy szabadon igénybe vehető szűrési lehetőség, mert előzetes konzultációhoz van kötve. A gyorsteszt értékelése 15-20 percet vesz igénybe, negatív eredmény esetén a PCR-vizsgálatot is elvégzik. A szennyvíz-vizsgálatok azt mutatják, hogy számos helyen emelkedik a koronavírus örökítőanyagának a koncentrációja. Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán, Miskolcon, Salgótarjánban és Szolnokon is emelkedett a mennyiség. Ez azt is jelenti, hogy ott 4-8 nap múlva várhatóan emelkedik a fertőzöttek száma. Látható, hogy az egész ország területén jelen van a vírus, és ennek kell meghatároznia hozzáállásunkat a járványhoz. Bejelentette azt is, hogy

a mai napon újabb adag influenza elleni oltóanyagot szállítottak ki a háziorvosoknak. Kérte, hogy a veszélyeztetett csoportok jövő héten jelentkezzenek a háziorvosnál.

Újságírói kérdések: A fiatal, 50 év alatti elhunytaknál többnyire a cukorbetegség az alapbetegség. Müller Cecília elmondta, hogy ez főként 2-es típusú diabétesz, amelyet jellemzően életmódbeli okok idéznek elő. Közölte, hogy Magyarországon a cukorbetegség népbetegségnek számít, és az ebben szenvedőket bárminemű fertőzésre hajlamossá teszi. Napi bevitelként az őszi, téli hónapokban C-vitaminból 500 mg-ot, D-vitaminból 2000 nemzetközi egység javasolt. Ennél magasabb mennyiséghez mindenképpen érdemes a háziorvossal konzultálni. Kiss Róbert közölte, hogy 147 településen haladja meg a tízezret a lakosság száma. Szerdától ott az önkormányzatok rendeletben szabályozhatták a köztéri maszkhasználatot. A védelmi intézkedések betartását alapvetően a rendőrség ellenőrzi, de ebben a Magyar Honvédség is közreműködhet.