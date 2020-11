Török Nagydíj: a második szabadedzésen is Verstappen volt a leggyorsabb

Mike Tyson részletesen elmesélte, hogyan manipulálta a doppingvizsgálatok eredményeit, állítása szerint csak drogot fogyasztott.

Mike Tyson a mai napig büszkén viseli a „világ legrosszabb embere (Baddest Man on the Planet)” gúnynevet. A korábbi nehézsúlyú profi ökölvívó-világbajnok vizeletében 2001-ben mariuhuánát találtak, a bokszoló 2013-ban megjelent önéletrajzi könyvében írt arról, hogy lebukása után elkezdett trükközni a vizeletmintákkal, nem a sajátját adta le a vizsgálatok alkalmával. Tyson könyvében azt írta, hogy sosem használt teljesítményfokozó szereket, például szteroidokat, de kábítószert rendszeresen fogyasztott. Az 54 éves Tyson egy másik korábbi világbajnok, az 51 esztendős Roy Jones Jr. elleni bemutató-mérkőzésre készül (idén szeptemberben lett volna a nyolcmenetesre tervezett ütközet, ám a koronavírus-járvány miatt november 28-ra halasztották) és egy internetes rádióműsorban árult el további részleteket arról, milyen trükkökkel verte át a doppingellenőröket. Az adás másik vendége a korábbi híres doppingellenőr, Jeff Nowitzky volt. Ő buktatta le többek között a legendás országúti kerékpárost, Lance Armstrongot, illetve Marion Jones atlétát, aki a maga idejében az egyik leggyorsabb sprinter volt.

„A kisgyerekeim vizeletét adtam le a sajátom helyett, furcsa érzés volt, de nagyon izgalmas is – mondta Tyson, akinek összesen nyolc gyermeke van. – Egy alkalommal a feleségemét kértem el, de ő figyelmeztetett, hogy ezt máskor ne csináljam, mert, ha esetleg terhes, akkor rögtön kiderül a csalás. Emlékszem, volt is ilyen eset, csak már nem tudom kivel történt meg a pályafutásom alatt. A minta elemzése után azt mondták egy férfi sportolónak, hogy ő vagy terhes vagy másnak a vizeletét adta le.” Nowitzky megerősítette, hogy így valóban le lehet bukni, példaként D.J. Cooper esetét említette: a Monaco kosarasa 2018-ban a barátnője vizeletét adta le, az eredményből az derült ki, hogy a játékos terhes.

„A pár kihallgatása során mindketten azt mondták, nem tudtak a baba érkezéséről, a doppingellenőröktől értesültek az örömhírről, a nemzetközi szövetség viszont a minta manipulálásáért két évre eltiltotta a játékost” – idézte fel a történetet a szakértő, aki jelenleg az amerikai ketrecharcosok szervezeténél dolgozik doppingellenőrként. Tyson elmondta, hogy mintaadásnál egy műpéniszt használt, ami a gyermekei vizeletmintáját tartalmazó tasakkal volt összekötve.

„Nem volt könnyű úgy helyezkedni, hogy a vizeletminta adását felügyelő doppingellenőr ne vegye észre a csalást, de meg lehetett oldani” – jelentette ki Tyson.

„Ezért szokták az ellenőrök egészen közelről figyelni a mintaadást, ami ellen több sportoló tiltakozik a személyiségi jogaira hivatkozva, ez egyrészt érthető, másrészt még így sem sikerül minden alkalommal kiszűrni a visszaéléseket” – reagált Nowitzky.



Saját edzőjét is kiütötte Tyson New York Brooklyn nevű városrészében nőtt fel, édesanyja egyedül nevelte, már gyermekkorában gyakran keveredett verekedésekbe, tizenkét évesen javítóintézetbe került, miután sokadszor kapták el lopás miatt. Itt találkozott Muhammad Alival, aki a javítóintézeteket járta és a boksz segítségével akarta kiemelni innen a bűnöző fiatalokat. Az ő hatására Tyson elkezdett bokszolni, agresszivitására jellemző, hogy tizenhárom éves volt, amikor egy edzésen gyakorlás közben eltörte akkori edzője, Bobby Stewart orrát. Stewart mutatta be a kor egyik híres trénerének, Cus D'Amatónak, aki azt mondta, ebből a srácból világbajnok lesz. D'Amato a saját házába költöztette Tysont, családi, szeretetteljes környezetet biztosított számára, ő volt az egyetlen ember, aki féken tudta tartani a bokszolót. Tyson profi pályafutása 1985-ben indult el, ebben az évben hunyt el D'Amato is. A szorítóban a bokszoló lenyűgöző teljesítményt nyújtott: az első évben mind a tizenöt hivatásos meccsét kiütéssel nyerte meg, a másodikban tizenhárom győzelem volt, 1987 márciusában már a világbajnoki címért küzdhetett, öt hónappal később pedig már vitathatatlan világbajnok lett, amikor a három nagy szervezet (WBA, IBF, WBC) világbajnoki övét elhódította.