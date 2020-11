Kásler Miklós: Nem tudunk hosszabb távon gondolkodni, mint 2-3 hét

Az emberi erőforrások minisztere közölte, hogy nem szívesen vezetnék be a digitális tanrendet az általános iskolákban, de ha úgy hozza a kényszer, akkor a felső tagozaton elrendelik a tantermen kívüli oktatást.

A helyzet az, hogy megváltozott a pandémia természete, így nem tudunk hosszabb távon gondolkodni, mint 2-3 hét, szemben a tavaszi első hullámmal, amikor még mi tartottuk kézben a járványt, nem pedig mi igazodtunk hozzá – nyilatkozta Kásler Miklós a Magyar Nemzetnek . Az emberi erőforrások minisztere kijelentette, hogy Európa-szerte folyamatosan emelkedik a fertőzöttek és az elhunytak száma, és sehol nem látszik, hogy mérséklődne. Úgy fogalmazott, hogy felelősséggel ezért nem lehet kijelenteni, hogy mikorra várható a tetőzés, de megérzése szerint december vége, január körül , ha most sikerül betartatni a szigorításokat.

– Akkor ellaposodik a járványgörbe fűzte hozzá.

A miniszter beszélt arról is, hogy a járvány kezdetekor még semmit nem tudtunk a vírusról. Elmondása szerint először az volt a szakirodalom véleménye, hogy a vírus a tüdő megbetegedését okozza, aztán jött az immunválasz túlzott reakciója, az úgynevezett citokinvihar, majd ismertté vált, hogy gyulladást okoz az erek belső felületén, ami a különböző szervek trombózisához vezethet, aztán jött a bradikininvihar, utána rájöttek, hogy minden szervet megbetegíthet, majd bebizonyosodott, hogy a krónikus betegségek és a vírus együttes jelenléte jelenti a legnagyobb kockázatot.

– Tehát szép lassan tudtunk csak megismerkedni a vírussal és hatásaival, úgy, hogy jelenleg sincs százszázalékos diagnosztika és célzott terápia, ami csak erre a vírusra hat és eredményes. Ilyen körülmények között egyetlen lehetőségünk volt, hogy amit eddig tudtunk a vírusjárványokról és terjedésük megakadályozásáról, azokat meglépjük – állapította meg.

A héten életbe lépett korlátozásokról azt mondta, hogy azok időben születtek és arányosak a jelenlegi helyzettel, de ezek is csak akkor lesznek hatásosak, ha az emberek be is tartják.

– A szigorításoktól 3-4 héten belül azt várjuk, hogy a jelenleg meredeken növekvő fertőzöttszám-emelkedés lelassul, majd egy bizonyos szint után stagnál, aztán csökkenni kezd, úgy, ahogy az tavasszal is történt – jelentette ki.

Hangsúlyozta, hogy most az elsődleges cél az, hogy mérsékeljük az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő nyomást addig, amíg meglesz a vakcina, ami szerinte a közeli jövőben elérhető közelségbe kerül. Kásler Miklós a köztéri maszkviselés előírását azzal magyarázta, hogy mivel jelen pillanatban sem valódi terápia, sem vakcina nincs, ezért most kényszerítően a vírus cseppfertőzéssel történő terjedését kell megakadályozni. Közölte azt is, hogy az elektív műtétek elhalasztásától főként nem az ágyszámok növekedését várják , hiszen a második hullám kezdetekor az összes ágynak csak valamivel több mint a felén feküdt beteg. Az emberek a fertőzés veszélye miatt

„így csak akkor mennek kórházba, ha tényleg szükséges”.

A tervezett és halasztható műtétek elhalasztása következtében viszont lényegesen csökken az altatások száma, így az intenzív terapeu­ták és a szakápolók egy része tehermentesül, ezért többet tudnak foglalkozni a Covid-betegek intenzív kezelésével. A felsőoktatás és a középiskolák már átálltak a digitális tanrendre. Kásler Miklós úgy fogalmazott, hogy nem szívesen vezetnék be azt az általános iskolákban, de ha úgy hozza a kényszer, akkor

a felső tagozaton elrendelik a tantermen kívüli oktatást.

Kásler Miklós a Magyar Hírlapnak úgy vélekedett, hogy a mostani számítások szerint körülbelül december hatodika, tizedike közötti időszakig jelentősen növekedni fog a fertőzöttek száma.