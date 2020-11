Több mint 2300 örmény katona halt meg a Hegyi-Karabahért folytatott harcokban

A régióban az Azerbajdzsánnak átadandó falvakban sok távozó örmény család fölgyújtotta a házát, mondván, inkább égjenek porig, mint hogy az azeriek kezére jusson.

Örményország elismerte szombaton, hogy több mint 2300 katonáját vesztette el a vitatott hovatartozású területért, Hegyi-Karabahért Azerbajdzsánnal vívott, szeptember végén kirobbant harcokban.

Az örmény hatóságok eddig 1339 katona és 50 civil haláláról számoltak be hivatalosan. Azerbajdzsán továbbra sem közölte a katonai veszteségeit, csak 93 civil halálát ismerte el. Közben a régióban az Azerbajdzsánnak átadandó falvakban sok távozó örmény család fölgyújtotta a házát, mondván, inkább égjenek porig, mint hogy az azeriek kezére jusson. A Kalbadzsar régióban található Harektar faluban, amelyet a harcokat lezáró fegyverszüneti megállapodás szerint vasárnap át kell adni Azerbajdzsánnak, szombaton legalább hat ház lángokban állt.

Örményország és Azerbajdzsán többheti heves harcok után végül Oroszország közvetítésével állapodott meg a tűzszünetben. Eszerint Örményország kénytelen jelentős területeket átengedni Azerbajdzsánnak Hegyi-Karabahban. A fejlemény nem volt meglepő azok után , hogy vasárnap az örmények elveszítették Hegyi-Karabah második legnagyobb városát, a stratégiai fontosságú Susát. A város 15 km-re van Sztepanakertről, a szakadár tartomány központjától. Ilham Alijev azeri elnök katonai egyenruhában jelentette be diadalmasan vasárnap délután, hogy „Susa a miénk, Karabah a miénk. Gratulálok az azeri népnek a nagy győzelemhez!” A megállapodás egyik legfontosabb elemeként kétezer orosz katonát vezényelnek a kaukázusi régióba, hogy felügyeljék a törékeny fegyvernyugvást. Az orosz védelmi minisztérium szombaton közölte: az orosz kontingens nagy része már el is foglalta állomáshelyét Hegyi-Karabahban; 12 megfigyelőállást létesítettek, és a katonai rendészet már meg is kezdte a járőrözést.