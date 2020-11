Követi Szlovákia példáját és mindenkit le akar tesztelni.

Tömeges tesztelésbe fog Ausztria, amivel még karácsony előtt végezni szeretnének. Sebastian Kurz arról beszélt vasárnap az osztrák közszolgálati médiában , hogy

a kijárási korlátozások után szeretnék elindítani a folyamatot, azért, hogy a lehető legnagyobb biztonságban teljenek az ünnepek.

Ennek jegyében december hetedikétől a tanárokat tesztelik le elsőként. A pontos részletek még nem ismertek, ugyanakkor annyit tudni, hogy a katonaságot is be szeretnék vonni a folyamatba. A politikus azt is jelezte, szintén antigén teszteket szeretnének használni, mint amilyeneket Szlovákiában.



Sebastian Kurz osztrák kancellár Fotó: GEORG HOCHMUTH / AFP

A zárás utáni enyhítésekkel kapcsolatban a kancellár azt mondta, először is az iskolák és a kiskereskedelmi egységek nyithatnak ki újra. Részletekkel nem tudott szolgálni, mert ez nagyon függ a fertőzésszámoktól. Orbán Viktor miniszterelnök többször is hangsúlyozta az elmúlt hónapokban, hogy Ausztriát „laborországnak” tekinti a kormány, folyamatosan figyelik az osztrák intézkedéseket. Közölte azt is, hogy a tapasztalatok szerint Magyarország 5-7 nap késéssel követi Ausztriát. Így kérdés, elrendelik-e esetleg Magyarországon is a tömeges tesztelést.