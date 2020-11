Biden lassan, de biztosan

A bukott elnök elszólta magát a győztest illetően, de továbbra is választási csalást emleget. Amerikát elönti a koronavírus, százezrek fognak meghalni, mire megérkezik a vakcina.

Győzhetünk, mert győztünk! De nehéz lesz – szónokolt nem teljesen értelmesen az amerikai legfelsőbb bíróság washingtoni épülete előtt a színes pályája során Magyarországon is megfordult egykori Trump-tanácsadó Gorka Sebestyén. A bukott elnök hívei által meghirdetett szombati tüntetésre nem jött el „egymillió” ember, de azért sokezres tömeg követelt még négy évet Donald Trumpnak. Az elnöknek tetszett a dolog, a golfpályára menet autójából felfelé mutatott hüvelykujjal jelezte, hogy egyetért. A hagyományos republikánus szavazók mellett szélsőjobboldali szervezetek is felvonultak, például a nyíltan rasszista és neonáci Büszke Ifjak. Utóbbiak arról híresek, hogy keresik a verekedést és nem is kellett csalódniuk, mert a Fehér Ház közelében lévő Black Lives Matter Plazánál összecsaphattak az ellentüntetőkkel. Egy embert szúrt sebbel szállítottak kórházba, legalább húszat őrizetbe vettek. Donald Trump egy rövid internetes bejegyzésében vasárnap először írt arról, hogy Joe Biden nyerte az elnökválasztást. Igaz, rögtön hozzátette azt is, hogy csalással, mert szerinte nem engedték oda a szavazatszámláláshoz a republikánus ellenőröket, illetve a több államban is használatos szavazóautomatákat egy „radikális baloldali” cég szállította és azok nem voltak megfelelőek. Mindkét állítás teljes mértékben légből kapott. A Trump érdekében fellépő ügyvédek egyikre sem tudtak bizonyítékot prezentálni és van jogi cég, amely ennek nyomán ki is szállt a reménytelen választási ügyekből. Trump amúgy viszonylag gyorsan észbe kapott és egyik következő bejegyzésében már tagadta, hogy bármit is elismert volna. Szerinte „még hosszú az út”, ez egy cinkelt választás volt, amelyet ellenfele „csak a hírhamisító média szemében nyert meg”. Az elnök egyébként kis híján már pénteken, a vakcinákról tartott fehér házi rendezvényen megemlítette a jövendő Biden-kormányzatot, de ott még idejében kapcsolt és az „akármilyen kormányzat is jön” formulára váltott. Biden győzelméhez nem férhet kétség. Többsége az elektori testületben biztos, országosan pedig már 5.6 millió szavazattal kapott többet és ez a szám a következő napokban csak gyarapodni fog, ahogyan lassan Kalifornia és New York állam is a szavazatszámlálás végére ér. Stábja egyelőre nem szivárogtat, így a következő kormány tagjairól is inkább csak találgatások vannak. A külügyminiszteri posztra állítólag ketten esélyesek, a Barack Obama által erősen ajánlott Susan Rice korábbi ENSZ-nagykövet és Biden jó barátja, Chris Coon delaware-i szenátor. Továbbra is érvényben van azonban a bukott elnök által az államapparátus számára meghirdetett együttműködési tilalom: a Biden-Harris csapat nem jut kormányzati információkhoz, képviselőiket nem engedik be a minisztériumokba és elvben tilos velük bármilyen kapcsolat. Ez különösen a koronavírus-járvány nyomán kialakult drámai helyzet miatt veszélyes. A kifutó kormányzat már letett arról, hogy a maszkviselés vagy a távolságtartás révén korlátozza a Covid-19 terjedését, minden reményt az oltóanyagokba fektet. Ez azonban csak hónapok múlva lesz tömegesen elérhető, vagyis a telet Amerika még mindenképpen a jelenlegi körülmények között kell hogy átvészelje, ami további százezrek halálát jelenti. Az egyik vasárnapi tévéműsorban megszólaló Dr. Anthony Fauci szerint jobb lenne, ha a két csapat szóba állhatna egymással. A váltófutáshoz hasonlította a helyzetet, ahol nem célszerű megállni a bot átadásakor. A legismertebb amerikai járványügyi szakértő szerint a jövő aligha fog jó bizonyítványt kiállítani a Trump-kormányzat intézkedéseiről, de hozzátette, hogy a kudarcnak sok összetevője volt, köztük az amerikaiakban „fellobbant a szabadságvágy” és különben is, sokuknak nem tetszik, ha megmondják nekik, mit kell csináljanak. Eközben a koronavírus miatti amerikai halálesetek száma már meghaladja a 251 ezret. A fertőzést eddig több mint 11.2 millió ember kapta el. A szombati mérleg 159 ezer új fertőzés, csaknem 70 ezer kórházban ápolt beteg és 1210 halott.