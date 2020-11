Biden bandája megkerüli Trump tiltását

A napokban közvetlenül a vakcinákat kifejlesztő cégekkel fognak tárgyalni arról, hogy mikortól lehet számítani az oltóanyag tömeggyártására és miképpen kell megszervezni annak elosztását.

Joe Biden választási győzelme csak a kezdete az amerikai megosztottság enyhítésének – nyilatkozta Barack Obama a BBC-nek. A volt elnök új könyvének megjelenése alkalmából interjúk sorát adja. Szerinte óriási feladat lesz meghaladni az „őrült összeesküvés-elméletek” kultúráját, amely a négy évvel korábbihoz képest is súlyosbította az ország megosztottságát. A tendencia visszafordításához pedig többre lesz szükség egyetlen négyéves elnöki ciklusnál és a feladatot nem is lehet csak a politikusokra bízni. Előbb a polgároknak kellene megállapodniuk az alapvető tényekben, hogy utána megvitathassák, mihez kezdjenek velük.

Barack Obama nagy reményeket fűz a fiatal nemzedékhez, amely szerinte nagyon értelmesen áll a problémákhoz. Az új generációnak szerinte meg kell értenie, hogy a világ meg tud változni és érdemes bekapcsolódni a megváltoztatásába. Ami Donald Trumpot és híveit illeti, ez a derűlátás egyelőre alaptalannak tűnik. A bukott elnök továbbra is saját győzelméről szóló internetes üzenetekkel tüzeli táborát. Az állítólag több tízezer embert, köztük veterán katonákat és rendőröket tömörítő Eskütartók nevű, magát milíciának hívó mozgalom alapítója, Stewart Rhodes a hétvégi Trump-párti tüntetése n Washingtonban azt nyilatkozta, hogy a maguk részéről semmisnek fogják tekinteni Joe Biden elnökként hozott intézkedéseit, s ellenállnak, ha azokat rájuk akarnák kényszeríteni. A Fehér Házat a választás óta csak a golf kedvéért elhagyó Donald Trump pontosan ezekre az érzelmekre játszik rá, amikor az eddigi sorozatos kudarcok ellenére újabb, a választások tisztaságát kétségbe vonó beadványokkal bombázza a bíróságokat. Jogi csapatának koronavírus-fertőzés miatt kieső vezetője helyére a hétvégén saját ügyvédjét, Rudy Giulianit állította. A hírre leköszönt az eddig szintén Trump ügyeiben eljáró, szakmai körökben elismert John Dowd védőügyvéd. Az ország legnagyobb problémája azonban nem a már eldőlt elnökválasztás, hanem a gyorsuló járvány: hat nap alatt több mint egymillió amerikai kapta el a Covid-19-et. Az államok kormányzóinak többsége pártállásra való tekintet nélkül egyre szigorúbb egészségügyi intézkedéseket vezet be. A Fehér Házból azonban nyíltan szítják az ellenállást. A Trump fő járványügyi tanácsadójává előlépett Scott Atlas radiológus egyenesen felkelésre biztatja a michiganieket, miután az állam kormányzója vasárnap bejelentette, hogy három hétre bezárnak az egyetemek, az iskolák és az éttermek. Scott erre azt írta ki az internetre, hogy ennek csak akkor lesz vége, ha az emberek fellázadnak. A megválasztott elnök csapata ebben a légkörben is nyugalmat áraszt. Mivel a kormányzati szervek Trump tiltására továbbra is elzárkóznak az együttműködéstől, Biden emberei a napokban közvetlenül a vakcinákat kifejlesztő cégekkel fognak tárgyalni arról, hogy mikortól lehet számítani az oltóanyag tömeggyártására és miképpen kell megszervezni annak elosztását. Biden és Harris később ismerteti gazdasági elképzeléseit.