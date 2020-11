Templomok előtt tüntettek a francia katolikus hívők, mert nem mehetnek be

Franciaországban a járványügyi intézkedések november eleje óta korlátozzák a templombajárást is, pontosabban megtiltják, hogy ott nagyobb embercsoport egyszerre tartózkodjon. Az országban rekordszámú koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, ezért kijárási korlátozások is érvényben vannak. Elsőre azt gondolnánk, hogy világjárvány idején korlátozni kell minden nagyobb csoportosulást, ugyanakkor elgondolkodtató azoknak a híveknek az érvelése, akik azt mondják: „Nyilvánvalóan lényeges dolog, hogy továbbra is tudjunk táplálkozni, de ettől vajon még kijelenthető az, hogy kevésbé lényeges dolog-e elmenni egy istentiszteletre, mint a kutyánkat sétáltatni, egy újabb mobiltelefont vásárolni vagy részt venni egy tüntetésen?”