Egészségügy – átmenetileg visszavonult a kabinet

Enyhítené az orvosok béremeléséhez kötött feltételeket a kormány, de csak átmenetileg. A súlyos konfliktusokat generáló vitákat a választás utánra halasztaná.

Bár a kormány továbbra sem tárgyal a Magyar Orvosi Kamarával (MOK), lényegében kapitulációval felérő javaslatot készít elő az új jogállási törvény végrehajtási rendeleteként. A friss rendelettervezetben a három legtöbbet kritizált résznél engedni látszik a kabinet. Igaz, komoly nyomás volt a kormányon, hiszen a MOK közvélemény-kutatásában 5000 ezer orvos jelezte, hogy nem írja alá a számára elfogadhatatlan, új jogállásról szóló munkaszerződést.

Heves vitákat szított a másodállások engedélyeztetési kötelezettsége. Ennek határidejét eltolták 2023 januárjára, azaz a választáson túlra. Szintén komoly viták övezték az orvosok kirendelésére vonatkozó passzust. A kirendelés idejét a korábbi két év helyett évi 100 napban maximálja a tervezet, és bevezet egy 50 százalékos bérpótlékot is a kirendelés idejére. (A kamara eredeti követelésében is 100 napos határidő szerepel, de azzal a megkötéssel, hogy ez kizárólag vészhelyzetben fogadható el.) A rendelettervet szerint nem lehet kirendelni majd a várandós és a három évesnél fiatalabb kisgyermeket nevelő nőket, a nagycsaládosokat, a gyermeküket egyedül nevelőket, vagy hozzátartozójukról gondoskodókat, illetve az egészségkárosodott dolgozókat, valamint a közvetlenül szakvizsga előtt állókat. Szintén óriási ellenérzést váltott ki, hogy a törvény megszüntette volna már januártól az egészségügyben a közreműködői szerződéseket, amelyekkel főállású egészségügyi dolgozók vállalkozóként mellékállást is vállalhatnak közfinanszírozott intézményben. Ennek a határidejét is eltolták két évvel, azaz 2022 végéig nem kell az új jogállási törvényhez igazítaniuk a státuszukat az aneszteziológusoknak, radiológusoknak, műtéti teamek és egyéb egészségügyi vállalkozói formában működő más szakembereknek. Az orvosok illetményemelése ezek szerint úgy kezdődik el januártól, hogy az egyéb vitás pontokkal a választásokig már nem kíván konfliktusokat gerjeszteni a kormányzat. Ez egyben azt is jelenti, hogy a következő másfél évben nem nyúlnak hozzá az állami és magánellátás szétválasztásához, s kérdéses, hogy egyáltalán próbálkoznak-e valamilyen reformlépéssel. A lapunk birtokába került végrehajtási utasítás létrehozza az Országos Kórházi Főigazgatóságot. Ennek vezetője lesz a munkáltatója az állami egészségügy alkalmazottainak, kivéve a kórházi intézményvezetőket, akiké az egészségügyért felelős miniszter. A kórházak mostani főigazgatói székében ülőket intézményvezetőnek nevezik át, akinek a helyettese az orvosigazgató lesz. Úgy tudjuk, kedd délután háromra hívták a Belügyminisztériumba a politikai pártok képviselőit a tervezetről egyeztetni, miközben ugyanerre a találkozóra a szakmai szervezetek – köztük az orvosi kamara – nem kapott meghívást. A törvény szerint a végrehajtási szabályzat 17 kormányrendeletének november 18-ig kell megjelennie.