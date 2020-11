Lecke a táborból

A korona ezúttal is a megszokott színvonalat hozza, és ha lehet, még jobb, mint eddig. A sikerszéria új évadában Diana hercegné és Margaret Thatcher is színre lép.

Drámai magasságok és mélységek és jól megkomponált karakterábrázolások jellemzik az A korona (The Crown) negyedik évadát. Nem hiába előzték meg nagy várakozások a Netflix egyik legsikeresebb és legdrágább saját gyártású, Peter Morgan nevével fémjelzett szériájának folytatását, a streaming szolgáltatón vasárnap óta eredeti nyelven és magyar szinkronnal is látható új részek beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Az elsöprő népszerűségű, számos Grammy-, Emmy-, BAFTA-, illetve Golden Globe díjjal és jelöléssel elismert produkció a brit királyi család történetébe enged bepillantást. A napjainkban is pozícióban lévő királynő uralkodása idején játszódó drámasorozat 1947-ben kezdődik, nem sokkal a húszas éveiben járó II. Erzsébet trónra kerülése előtt. Míg az első fejezetekben a fiatal uralkodóval, anyával és feleséggel, a harmadik, negyedik évadban a monarchiát érintő kihívásokkal is megismerkedünk. S fokozatosan mélyebbre ásunk a királynő férje, Fülöp; húga, Margit hercegnő; és gyermekei, elsősorban a trónörökös Károly herceg életébe. Mindezt bravúros színészi alakítások, látványos díszlet és érzékeny történetvezetés övezi. Sokan bizonyára fényűző képekben gondolkodnak a királyi családról, holott a veszteségek, bukások, fájdalmak és megaláztatások őket sem kímélik. Erről a korábbiaknál erőteljesebb tablót kapunk az új részekben, ahol újabb „kívülálló” lép a képbe: Diana Spencer. Felvetődhet a kérdés, miként kivitelezhető, hogy az önállóan is karakteres II. Erzsébet (Olivia Colman), Margaret Thatcher (Gillian Anderson) és Lady Diana (Emma Corrin) személye egyformán teret kapjon, ám az eredmény magáért beszél. S ahogy korábban sem egydimenziójú királynőt ismertünk meg, úgy az Egyesült Királyság első női miniszterelnöke, a „Vaslady”, és a walesi hercegné, a „szívek királynője” sem egysíkú karakter. Nem csupán keménykezűek, vagy elbűvölőek; hibáik, töréspontjaik és felemelkedésük egyaránt megindító. A hercegné ikonikus figurája hasonlóan kiemelkedő, mint a miniszterelnök és a királynő ambivalens viszonya. Emlékezetes mondatokból és pillanatokból a széria egésze is bővelkedik, és miközben a nyolcvanas évek (egy évad körülbelül tíz év) hangos és meghatározó politikai történései közt lépdelünk, a családi titkok is feltárulnak. A sorozat hangsúlyt fektet Lady Diana és Károly herceg viszontagságos házasságára: ábrázolja mindkettőjük lelki küzdelmeit, a hercegné étkezési zavarait, és a trónörökös kendőzetlen szerelmi viszonyába. A mozgókép erénye azonban, hogy nem foglal állást mindezekkel kapcsolatban. S mialatt beleshetünk az intimitás falai mögé is, mind gyakrabban rajzolódik ki a sokakat foglalkoztató kérdés: mennyi a látottak igazságalapja. Megingathatatlan választ nem kapunk, ám fontosabb ennél, amit A korona sugall: semmi sem fekete-fehér, sem a filmvásznon, sem a való életben. Úgy tűnik, akkor sem, ha az ember lánya a királynő. Infó: A korona (The Crown), 4. évad, elérhető a Netflixen, eredeti nyelven és magyar szinkronnal.