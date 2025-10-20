Öt éven át filmezték szívszorító küzdelmüket

Az Európa Filmdíjra is jelölt román Toto és nővérei lett a legjobb emberi jogi dokumentumfilm a vasárnap este véget ért 12. Verzió nemzetközi fesztiválon. A legjobb diák filmért magyar rendező kapta a díjat, a közönség kedvence pedig a betiltott női énekről szóló iráni alkotás lett.