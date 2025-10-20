A világ különböző pontjairól érkező alkotásokkal vizsgálja az emberi együttélés határait és lehetőségeit a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál idén is.
A kölcsönzési díjból befolyt nettó bevételt a Szivárvány Misszió Alapítványnak ajánlják fel.
Idén LMBTQ+ versenyszekcióval jelentkezik a Verzió Dokumentumfilm Fesztivál, amely minden évben láthatóságot biztosít azoknak, akik a mainstream történetmesélésen kívül maradnak.
A legjobb magyar film a Fanni kertje Somogyvári Gergő rendezésében.
Miközben hazánkban fesztiválok jönnek-mennek, alakulnak, majd átalakulnak, el-el tűnnek, ne adj Isten hosszú ideje stagnálnak, időközben húszéves lett a halkan, de alaposan felépített Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, amelynek jubileumi mustráját november 22-29. között rendezik meg Budapesten és hat vidéki városban.
Egy város a keleti határterületen, egy sziget a Kaszpi-tengeren és egy iskola Moszkva közelében: a mai orosz társadalom életébe is bepillantást lehetett nyerni a „valóság rétegeinek” szentelt idei Verzió dokumentumfilm-fesztiválon.
Oksana Sarkisovával, a 14. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál igazgatójával beszélgettünk.
A nemzetközi hírű rendező, Schilling Árpád nyitja meg kedd este a november 8-13. között öt helyszínen folyó Verzió vetítéssorozatot. A Toldi moziban 19 órakor kezdődő program a Sonita című filmmel veszi kezdetét.
Az Európa Filmdíjra is jelölt román Toto és nővérei lett a legjobb emberi jogi dokumentumfilm a vasárnap este véget ért 12. Verzió nemzetközi fesztiválon. A legjobb diák filmért magyar rendező kapta a díjat, a közönség kedvence pedig a betiltott női énekről szóló iráni alkotás lett.
Egykori gyilkosokról szóló Káin gyermekei című filmjével Gerő Marcell, aki megnyerte a napokban befejeződött Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál diákzsűrijének a díját. A fiatal rendező Monory-Mész András 1985-ös Bebukottak című, betiltott filmjének három egykori fiatalkorú elítéltjét kereste fel harminc év múltán.
A világ minden tájáról több mint hatvan kreatív alkotás látható a kedden induló 10. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon. Hétfőtől hatodik alkalommal ad otthont a Távol-Kelet egyik legizgalmasabb filmgyártását képviselő Koreai Filmhétnek az Uránia mozi.
Kedden kezdődik a 10. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, amelyen 25 ország 62 filmje szerepel. A november 10-ig tartó mustrát Budapesten hat helyszínen rendezik meg.