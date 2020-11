Szinte semmilyen korrupcióellenes ajánlást nem teljesít a kormány

A kamarai elnök továbbra is kitart az önkormányzatokat kivéreztető javaslatai mellett.

Ilyen például az ingatlanadó, az idegenforgalmi adó, az építményadó, valamint a kommunális adó. Parragh László szerint javaslatuk célja, hogy az önkormányzatok az iparűzési adóból származó bevételkiesését ne az egyéb adónemek emelésével pótolják, ezzel is garantálva, hogy valóban mérséklődjenek a kkv-k terhei. Egyúttal megismételte korábbi véleményét is, miszerint elfogadhatatlannak tartja a fővárosi újraindítási adó bevezetését, mivel az a gazdaság motorját jelentő kvv-kat sarcolná meg a segítésük helyett. Parragh László nem először hozakodik elő az önkormányzati költségvetéseket alighanem teljesen taccsra vágó tervével. Mint ahogy lapunk is beszámolt róla, már fideszes településvezetők is tiltakoztak a javaslat ellen. Úgy tűnik, ezt nem hallotta meg a kamarai elnök.