Novák Katalin furcsán értelmezi az Európai Néppárt elnökének kritikáját

Az országos tisztifőorvos szerint alapbetegség nélkül is lehet halálos a koronavírus.

Egy 25 éves fiatal is életét veszítette a fertőzésben

- közölte keddi sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos, újra nyomatékosította, a kézmosással, a maszkhasználattal és a szabályok betartásával lehet elérni, hogy mindenki megvédje magát. Egyúttal így lehet a kórházak terhelését határokon belül tartani. Hozzátette, előfordulhat olyan egészségügyi állapot, amely esetén már nem tudják megmenteni a páciens életét. Ilyen ha mondjuk egy alapbetegsége van vagy más súlyosabb körülmény lép fel. Tájékoztatása szerint az elhunytak hét százalékának semmiféle alapbetegsége nem volt. Jelezte azt is, hogy a huszonhét uniós ország átlagában a fertőzöttek és elhunytak tekintetében Magyarország a középmezőnyben van. Egyúttal arra kért mindenkit, hogy aki teheti, adjon vérplazmát. A szennyvíz-vizsgálati adatokra hivatkozva azt közölte,

még nem értünk a járvány csúcsára.

Noha a tegnap elvégzett laborvizsgálatok eredményét nem tudta hétfőn ismertetni, a keddi adatok ezt is tartalmazzák. Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, mindenkinek egyéni felelőssége van abban, hogy az ellátórendszer kitartson a járvány ideje alatt. Hangsúlyozta, van elég ágy és lélegzettőgép, viszont az egészségügyi dolgozók fáradnak, ezét pontosan kell rögzíteni a napi pihenőidejüket. Azt is közölte, az összes aktív ellátóhelyen kezelnek már koronavírusos betegeket.

A János Kórház bejárata. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP or licensors

Ugyancsak kérdésre válaszolta azt mondta, autóban nem kötelező a maszkviselés.

A siófoki idősotthonban történt fertőzésekről szólva kifejtette, 10 dolgozó és 44 gondozott tesztje lett pozitív az intézményben, hárman meghaltak.

A többség általános egészségügyi állapota jó, csak egy embert kellett kórházba szállítani. Hárman azonban elhunytak. Müller Cecília szerint bár nehéz az elkülönítés, de még is meg kell tudni oldani. Az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese arról számolt be, hogy a hétfői napon 293 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, mert nem vettek fel maszkot. 97-szer elég volt a figyelmeztetés, 101 emberrel szemben azonban helyszíni bírságot szabtak ki, 42 esetben pedig szabálysértési bírságot szabtak ki. Kiss Róbert közölte, több vendéglátóhelyet is bezártak már a szabályok megsértése miatt. A honvédség képviseletében Torba Attila arról tájékoztatott, hogy 1100 katona kezdte meg a munkát különféle kórházakban. Az alezredes beszámolója szerint ők lázat mérnek, útbaigazítást adnak vagy egyéb adminisztrációs feladatokat látnak el. Kedd reggeltől pedig a rendőrök oldalán az utcákon is feltűnhetnek katonák.