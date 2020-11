Helyzetbe hoznák a kiszemelt munkaerő-közvetítőket

Állami és európai uniós forrásokhoz juthatnak, munkaügyi adatbázisokba láthatnak majd bele a munkaerő-közvetítő cégek a kormány új törvényjavaslata szerint. A tartós munkanélküliek hoppon maradhatnak.

Kiszerveznék a piaci szektorba a munkaügyi központok álláskeresést segítő szolgáltatásait a nemrég benyújtott, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvényjavaslat szerint. Bár első olvasatra több, a dolgozók számára előnyös rendelkezést is tartalmaz a tervezet, a legjobban valószínűleg a nemrég a kormány stratégiai partnerévé emelt munkaerő-közvetítő cégek járnak majd. A "foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezetek" vagyis a munkaerő-közvetítő cégek állami és uniós támogatásokhoz juthatnak hozzá, és beleláthatnak ezen adatbázisokba is. Hogy mely cégek lesznek ezek a szerencsések, arról pedig a kormány dönt majd, mint ahogyan arról is, mi minősül foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásnak, és milyen támogatások járnak majd, milyen feltételek mentén. Az állam által nyújtott álláskeresési szolgáltatások valóban nem túl hatékonyak, a bizalom folyamatosan csökken a munkaügyi ellátó rendszer iránt. A munkáltatók az üres álláshelyeiket alig jelentik be a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak (NFSZ), leginkább csak - a törvényi minimumnak eleget téve - a csoportos létszám-leépítéseket közlik. Nem kapnak ugyanis ezen az úton olyan képességű és képzettségű közvetített munkavállalókat, akiket alkalmazni tudnának. Az állás nélküli munkavállalók is csak legvégső esetben jelentkeznek be a munkaügyi központokba, akkor is leginkább a munkanélküli segélyért. A valódi munkaerő közvetítést egyik fél sem az állami szolgálattól várja, hanem a piacon egyre nagyobb súllyal résztvevő, profitorientált munkaerő-közvetítő cégektől. Ezek a cégek éppen az állami állásközvetítő szolgáltatások működésképtelensége miatt jöhettek létre és virágozhatnak – sorolta a problémákat megkeresésünkre a Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. A változtatásra tehát szerinte is szükség volna, csak épp nem úgy, hogy a kormány profitorientált cégekre bízza ezt a tevékenységet. Ehelyett a munkaügyi központok szolgáltatásain kellene javítani a civil szervezetek vagy a szakszervezetek bevonásával. Személyre szabott segítségre volna szükség, például úgy, hogy egy mentor kíséri végig a munkanélkülit az álláskeresés folyamatán, segít az önéletrajzírásban, az állásinterjúra való felkészülésben. Az ezért járó fejkvótát pedig csak akkor kapja meg a szervezet, ha a mentoráltja elhelyezkedett, és állásban is maradt meghatározott ideig. Ez tényleges segítséget jelentene az álláskeresőknek, bár való igaz, hogy több ráfordítást és energiát igényel – mondja Kordás László. Egy profitorientált cég viszont nem így működik, ők a könnyen, gyorsan kiközvetíthető, jól képzett munkaerőt keresik. Miután a törvényjavaslat értelmében ezen cégek beleláthatnak majd az álláskeresők állami nyilvántartásába, félő, hogy onnan lefölözik majd képzettebb, könnyebben kiközvetíthetőbb álláskeresőket, a tartós munkanélküliek pedig továbbra sem kapnak érdemi segítséget – magyarázza a szakszervezeti vezető. Pedig nem kis létszámról van szó: októberben az NFSZ-nél regisztrált 306 ezer munkanélküli közül 79 ezer már több mint egy éve keresett állást. A szakszervezeti vezető úgy látja: a módosítás benyújtásában közre játszhat, hogy nemrég a munkaerő-kölcsönzők, és -közvetítők stratégiai partnerrévé váltak a kormánynak, őket kívánja a kabinet a módosításokkal helyzetbe hozni. Emlékezetes: Szijjártó Péter külgazdasági miniszter május elején írt alá stratégiai megállapodást a Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel. Ekkor ki is jelentette: a munkaerő-kölcsönző és munkaerő-közvetítő cégek jelentős szerepet vállalhatnak a gazdasági újrakezdésben, ezért a kormány számít a közreműködésükre és a tapasztalataikra. A mostani törvénymódosító javaslat elfogadása után, jövő március 1-től ezen kormánynak kedves cégek előtt megnyílnak a hazai és az európai források is – mutat rá Kordás László, aki szerint ez még nem lenne akkora probléma. Az viszont már igen, hogy a cégek a hazai mellett az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) adatbázisában lévő üres álláshelyekhez is hozzáférnek majd. Vagyis akár külföldre is kiközvetíthetik a képzettebb magyar dolgozókat. A profitorientált cégek ezen adatbázishoz való hozzáférését egyébként tiltja az unió. A munkaügyi ellenőrzés területén eközben jelentős visszalépést hozna a javaslat. A területet jelenleg szabályozó 1996-os törvényt hatályon kívül helyezné, az új jogszabályban viszont csak az alapvető kereteket szabná meg. Minden egyebet – például, hogy a munkaügyi ellenőrnek van-e korrupcióra is lehetőséget adó mérlegelési jogköre, vagy, hogy mi minősül szabálysértésnek, annak mik a szankciói – kormányrendeletben részleteznének majd. A kormány kapna felhatalmazást ugyanis egy új foglalkoztatás-felügyeleti hatóságra, illetve annak eljárására, hatáskörére vonatkozó részletes szabályok kidolgozására. Vagyis e kérdésekben nem lesz kötelező ezentúl egyeztetni a munkaadói és munkavállalói szervezetekkel. Csak az éjszaka megjelenő Magyar Közlönyökből fogunk értesülni a változásokról – fogalmazott Kordás László. A törvényi keretek kiüresítése az eddigi tapasztalatok alapján nem sok jót ígér a munkavállalóknak. A szakszervezeti vezető szerint a kormány a kalandortőkének ad ezzel szabad utat, hiszen így még könnyebb lesz kijátszani a szabályokat, és lehetővé válik a dolgozók még erőteljesebb kizsákmányolása.

Alig ellenőriznek, mégis sok szabálytalanságot találnak Az elmúlt években fokozatosan zsugorította a kormány a foglalkoztatásfelügyeletet. A korábban önálló ellenőrzési jogkörrel, jogszabályi háttérrel és megyei kirendeltségekkel működő Országos Munkaügyi és Munkabiztonsági Főfelügyeletet az évek során minisztériumi, területi egységeit kormányhivatali főosztályok alá sorolták be. Ma egy munkaügyi ellenőrzésen átesett cégnek legközelebb 83 év múlva kell ilyesmivel szembenéznie, olyan mértékben lecsökkentette a kormány az ellenőrök és ellenőrzések számát. 2011-ben még csaknem 200 ezer, tavaly már csak alig 64 ezer dolgozót ellenőriztek. Eközben a feltárt szabálysértések száma egyre nő. Tavaly 11 200 dolgozót, az ellenőrzött munkavállalók több mint 17 százalékát foglalkoztatták feketén. Ez 2011 óta a legmagasabb találati arány, hiszen 9 éve még csak 7 százalék volt a bejelentés nélküli munkavégzésen kapott dolgozók aránya.