Erős jogosítványokat kapott az új országos kórház főigazgató

Jenei Zoltán, az új országos kórház-főigazgató – derül ki a szerda este nyilvánosságra hozott közlönyből. A közgazdász végzettségű új egészségügyi csúcsvezető idén szeptemberig két cikluson át dolgozott a Pécsi Tudományegyetem kancellárjaként. Korábban főrendőr, dandártábornok is volt, Somogy megyei rendőr-főkapitányként is állt már az állam szolgálatában. Most ő lesz a vezetője és a munkáltatója az állami egészségügy alkalmazottainak, kivéve a kórházi intézményvezetőket, akiké az egészségügyért felelős miniszter. Hivatalának feladata lesz egyebek mellett az egészségügyi ellátórendszer működésének figyelemmel kísérése, a felülvizsgálatát érintő stratégiai kormányzati döntések megalapozása, melynek keretében közreműködik az egységes és átlátható új nemzeti egészségügyi irányítási rendszer kialakításába. A kinevezése előtt egy nappal korábbi közlönyből derült ki, hogy a vészhelyzetre hivatkozva új tisztségéhez igazították az egészségügyi ellátórendszer működtetésének szabályait. Eszerint az országos kórház-főigazgató hagyja jóvá a hozzátartozó intézmények költségvetését, hozzátartoznak majd a kapacitásmódosítások, az intézmények működési feltételeit meghatározó dokumentumok (különösen szervezeti és működési szabályzat, házirend, szakmai program, munkaterv) jóváhagyása. ( Ezek egy része eddig a szaktárca feladatai voltak.) Jenei Zoltánhoz került az intézmények szakmai fenntartó felelősség is, így például ő hagyja majd jóvá egészségügyi ellátási szerződéseket, kezdeményezhet a kapacitás átcsoportosításokat, s módosíthatja azt is, hogy egy-egy intézménynek mekkora legyen az ellátási területe, és milyen gyógyító feladatokat láthat el. Lényegében a jogosítványaival a teljes ellátórendszert átszabhatja. Posztjával szigorú pénzügyi felügyeletet is gyakorol a kórházak felett, így az E-Alapból származó bevételek költéséhez is az ő hozzájárulása szükséges. Arról, hogy mindez hogyan működik majd egy későbbi kormányrendelet határozza majd meg.