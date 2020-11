Egy egész generációt fenyeget a koronavírus

Laboratóriumi körülmények között 30 másodperc alatt megöli a kórokozót.

Korábban az amerikai Penn State Orvostudományi Főiskola kutatói laboratóriumban végzett kísérleteik alapján arra az eredményre jutottak, hogy egyes szájvizek a koronavírus szaporodását is képesek gátolni . Később ezt cáfolták , ám most többek között a The Independent és a BBC is arról számolt be, hogy a Cardiff Egyetem tudósai azzal az „ígéretes” laboratóriumi teszteredménnyel álltak elő, hogy a legalább 0,07 százalékos cetilpiridinium-kloridot (CPC) tartalmazó szájvizek képesek elpusztítani a nyálban található vírusokat. Bár a tanulmány még nem esett át független szakmai ellenőrzésen, alátámasztja a korábbi kutatás megállapításait.