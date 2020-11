A Fidesznek is bejött Dúró Dóra mesekönyvdarálása

Fürjes Balázs, a főváros fejlesztéséért felelős államtitkár ugyanakkor jóval visszafogottabban fogalmazott, mint ahogyan azt párttársa tette.

Parragh László javaslatáról korábban lapunk is beszámolt. A kamara elnök elképzelése szerint a kis- és középvállalkozások helyzetén úgy lehetne segíteni, ha két évre felfüggesztik az iparűzési adót. Ez az önkormányzatok amúgy is szűkös költségvetését vágná meg, ami ellen Cser-Palkovics András, Székesfehérvár szintén kormánypárti polgármestere is felszólalt a napokban.