Molnár az ATV-nek: a Jobbik elnöke zsarolni tudja Orbánt

Molnár Gyula, az MSZP elnöke tegnap jelentette be, hogy a szocialista párt nem hajlandó tárgyalni a miniszterelnökkel az alaptörvény-módosításról, így nem is erről, hanem az eheti uniós csúcs témáiról egyeztettek. A találkozó után a pártelnök az ATV reggeli műsorában azt mondta, hogy szerinte a Jobbik elnöke zsarolni tudja a miniszterelnököt, hiszen az alaptörvény-módosítás kétharmadához kell a jobbikos képviselők szavazata is, az MSZP azonban semmilyen ultimátumot nem adhat. Molnár azt is elárulta, hogy a baloldalnak van már egy közös államfőjelöltje, egy ismert, köztiszteletben álló ember, de a személyét csak decemberben jelentik be.