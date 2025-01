Nők a politikai pult mögött: vajon mára tényleg súlyuk lett a női politikusoknak vagy csak a közvéleményt megtévesztő kirakatbabák a pártokat, a közéletet uraló férfiak kezében?

Balról várnánk őket, de jó ideje jobbról érkeznek markáns, nemzeti szívet dobogtató női politikusok. Margaret Thatcher legendává vált, Angela Merkel kultusza is alighanem utat talál majd a történelem idézettebb lapjaira, most pedig éppen Giorgia Meloni győzelmétől hangos Európa. A brit konzervatívok Liz Trusstól várnak megváltást, Marine Le Pen pedig hosszú évek óta csapkod a hatalom közelében. És még nem is beszéltünk a kormányunk szerint minden bizonnyal legnagyobb durranásról, Novák Katalin államfői kinevezéséről.