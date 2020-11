Gulyás: Pénteken indul a szociális dolgozók tesztelése

Jövő szerdán mérlegeli majd a kabinet, hogy szükség van-e újabb járványügyi szigorításokra.

"Továbbra is december 11-ig vannak érvényben a kormány által meghozott járványügyi korlátozó intézkedések" – jelentette ki Gulyás Gergely az eheti Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kormány kéthetente vizsgálja felül a meghozott intézkedések hatását, így jövő szerdán értékelik majd a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat. Dönteni fognak arról is, hogy szükség van-e újabbakra, vagy sem. Véleménye szerint azzal kapcsolatban felelőtlenség lenne bármit is mondani, hogy két-három hét múlva milyen intézkedésekre lehet szükség. Bár a fertőzöttek száma rohamosan nő és az elhunytak száma is rendkívül magas, a megfeszített egészségügyi munkának köszönhetően a fertőzöttekhez képest az elhunytak száma kevesebb mint tavasszal, ami Gulyás szerint azt jelenti, hogy az egészségügyi rendszer bírja a terhelést. Elmondása alapján az országos eloszlás azt mutatja, hogy a nyugati határszélen van a legtöbb fertőzött, ez valószínűleg az Ausztriába ingázók miatt van. Gulyás szerint csak bízni lehet benne, hogy nem kell emiatt újabb intézkedéseket hozni. Jelenleg 580-an vannak intenzív ágyon és 1700 ilyen van összességében, de ez bővíthető – mondta.

Lapunk kérdései és a kormány válaszai Lapunk a következő kérdéseket juttatta el a Miniszterelnökséghez és ezeket a válaszokat kapta: Van-e információja a kormánynak arról, hányan mentek át Romániába és Ukrajnába a közelmúltban a helyhatósági választásokra szavazni, és nem érzik-e azt, hogy - mivel mindkét országban súlyos a járványhelyzet - ez járványügy kockázatokkal járt? Gulyás Gergely erre azt válaszolta, hogy a szomszédos országokba átjáró ingázók vélhetően nagyobb járványügyi kockázatot hordoznak, mint az a néhány ezer ember, aki elment szavazni. Ha Orbán Viktor találkozott a koronavírussal fertőzött Vidnyáyszky Attilával, miért nem vonult utána karanténba? Hiszen a szabály egyértelmű, ha fertőzöttel van valaki együtt, karanténba kell vonulnia, amíg nincs két negatív tesztje 48 óra eltéréssel. A miniszter szerint Orbán Viktor Vidnyánszky Attila tekintetében nem minősült kontakt személynek, így nem kellett karanténba vonulnia. Varga Judit igazságügyi miniszter többször számon kérte, hogy az unió vezetői kerülik a nyilvánosságot: ennek szellemében mikor kíván interjút adni az igazságügyi miniszter asszony, Pintér Sándor belügyminiszter, Kásler Miklós EMMI-miniszter és Orbán Viktor kormányfő a kormánykritikus sajtónak? Gulyás Gergely erre azt válaszolta, Varga Judit nemrég adott interjút a BBC Hard Talk című műsorának, vagyis nem igaz, hogy nem áll szóba kormánykritikus sajtóval (lapunk kérdése természetesen a magyar médiára vonatkozott), Orbán Viktor „minden évben egyszer órákon keresztül a kormánykritikus média rendelkezésére áll, hasonló kérdésekkel pedig nem tanácsolja, hogy Pintér Sándort zavarják”. A kormány rendszeresen azzal kritizálja az Európai Uniót, hogy a járványügyi védekezés helyett LMBTQ-ügyekel, gender-kérdésekkel és hasonlókkal foglalkozik. Ennek tükrében mi indokolta a veszélyhelyzet idején beterjesztett alkotmánymódosításokat? A miniszter szerint jó, hogy a parlament a járványhelyzetben is tovább működik és szavaz, akár alkotmánymódosításról is. Egyébként pedig az azonos nemű párokra vonatkozó szabályozást semmilyen módon nem akarják megváltoztatni, továbbra is az a 2009-es, Draskovics Tibor MSZP-s igazságügyi miniszter által beterjesztett törvény van érvényben, amely kizárja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadjanak örökbe.

Az Astra-Zeneca vakcinájából 6,5 milliót, az amerikai oltóanyagból 4,3 milliót, a Pfizeréből 4,4 milliót kötöttünk le, ezek ára összességében több mint 36 milliárd forint – közölte Gulyás Gergely. Hozzátette, egyelőre nem lehet tudni, melyik országban lesz kész először felhasználható vakcina, de ahol először ez megtörténik, onnan megpróbálunk majd vásárolni. A miniszter közölte, hogy



holnaptól kezdik a szociális és egészségügyi intézmények dolgozóinak tesztelését, amely önkéntes lesz, 15 ezer helyen 191 ezer embert tesztelnek majd, kétszemélyes csapatok végzik a munkát, ezek egyik tagja orvostanhallgató lesz.

A tesztelés jövő hétfőtől az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben és az egészségügyi intézményekben is megkezdődik - tette hozzá. Az oktatásban ugyanakkor nem tervezik egyelőre, hogy pedagógus hallgatókat vonnak be például a gyermekfelügyeletbe. A miniszter kijelentette, a rémhírterjesztés büntetésének szigorítását nem tervezik. A szerdai kormányülés másik nagy témája az uniós költségvetés és az Új Nemzedék Gazdaságmentő Alap körüli vita volt. Gulyás Gergely megismételte, hogy a kormány a jogállami feltételrendszer miatt továbbra sem fogadja el ezeket. "Az minősül ma jogállamnak Brüsszel számra, aki beengedi a bevándorlókat" – mondta Gulyás. Magyarország elkötelezett a jogállamiság iránt, a sajtószabadság, szólásszabadság, gyülekezési szabadság, az igazságszolgáltatás függetlensége mellett. A miniszter szerint ezek sokkal jobb állapotban vannak, mint a baloldali kormányok alatt és jobb állapotban, mint sok nyugat-európai országban. Gulyás szerint tegnap az „egyesült ellenzék” és Soros György ugyanúgy támadta a kormányt a migráció miatt.

"Soros Györgytől semmilyen kioktatást nem tudunk elfogadni"

– mondta, majd hozzátette: Soros György azért akarja hatalomra juttatni az ellenzéket, hogy azok beengedjék a migránsokat. "Annak esélye, hogy a helyreállítási alap és az uniós költségvetés ebben a formájában életbe lépjen, nulla a magyar vétó után" – fogalmazott. Az EU védheti a pénzügyi érdekeit, a korrupcióellenes szabályokat, a pénzek felhasználására vonatkozó akár szigorúbb szabályozást is támogatna a kormány, de „azt nem fogadjuk el, hogy politikai kérdéseket ne Budapesten, hanem Brüsszelben döntsenek el”. Az úgynevezett 7-es cikkelyes eljárással pedig „jól elvagyunk, nem zavar minket”. A miniszter ezután Donald Tusk az Európai Néppárt elnökének egy korábbi nyilatkozatát idézte, mely szerint nem lenne szabad összekötni a Lengyelországnak járó uniós pénzeket jogállami kritériumokkal.

Gulyás szerint „európai unós költségvetésnek előbb-utóbb lennie kell, lehet ez fél év, egy év, két év, nem tudjuk”, de addig is érvényesek a már elfogadott uniós büdzsé számai, így nem érné hiány Magyarországot.