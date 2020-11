Több mint 11 évet kapott a pedofíliával vádolt gondnok

Négy éven át folytatott a diákokkal különféle szexuális cselekményeket.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokon 11 év 8 hónap fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a férfit, akit 5 rendbeli tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető befolyása alatt álló személy sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak, 4 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével és folytatólagosan elkövetett szeméremsértés vétségével vádol az ügyészség. A lapuknak is megküldött tájékoztatásból kiderül, hogy a férfit végleges hatállyal eltiltották minden olyan foglalkozástól, ahol kapcsolatba kerülhet kiskorúakkal. Az ítélet szerint a III. kerület iskolában dolgozó férfi fociedzéseket és szakkört tartott a diákoknak, továbbá táboroztatásra is elkísérte őket.

