Még várniuk kell a tanároknak a félmilliós jutalomra

Már ma megkezdődik a szociális szférában dolgozók tesztelése, hétfőtől pedig a tanároké, de az érintettek egyelőre nem kaptak semmilyen tájékoztatást arról, miként folyik majd a vizsgálat.

Összesen 190 ezer ember bevonásával pénteken kezdődik az országos és önkéntes koronavírus-tesztelés a szociális intézmények, óvodák, iskolák, kórházak dolgozóinak körében. Elsőként a szociális intézmények munkatársai kerülnek sorra – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Szinte ezzel egy időben jelent meg az erről szóló kormányrendelet is, amelyből megtudható, hogy a tesztelést a fővárosi és a megyei kormányhivatalok szervezik meg, az elvégzéséhez pedig orvostanhallgatók rendelhetők ki. Közülük kerülnek ki azok is, akik 12 órás váltott műszakokban keresik fel otthonaikban a fertőzés-gyanúsakat. A tesztelést antigén gyorstesztekkel végzik. Ezekről a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közleményben azt állította - miután Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy ezzel végeznek majd tesztelést -, hogy nem használhatóak tömeges, közösségi szűrésre. Úgy érveltek, hogy csak kis mennyiségben van jelen a vírus azok szervezetében, akik tünetmentesek vagy még csak enyhe tüneteket produkálnak, így az ő esetükben a gyorsteszt nagy valószínűséggel fals negatív eredményt mutat majd. A kormány most mégis ezzel végzi a korábban beharangozott tesztelést.



Kimaradnak az országos szűrésből azok a pedagógusok, akik olyan intézményekben dolgoznak, ahol az operatív törzs rendkívüli szünetet vagy digitális munkarendet rendelt el. A középiskolák november 11-től egy hónapig távoktatással működnek, de egyre több általános iskolában is ez a helyzet. Ugyanakkor a hagyományos rendben működő iskolákban, óvodákban is csak a nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozókat tesztelik, másokat nem. A vizsgálatokat lehetőség szerint a dolgozókat foglalkoztató intézményben kell végrehajtani. Ha valakinek pozitív lesz a teszteredménye, annak haladéktalanul értesítenie kell a háziorvosát. A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Szabó Zsuzsa úgy véli, a tesztelés csak látszatintézkedés, ha nem végeznek vizsgálatot egy intézmény minden egyes dolgozóján. – Az iskolába a portástól kezdve a takarítókon át a konyhai személyzetig bárki beviheti a vírust, veszélyt jelent, ha őket nem szűrik – mondta. Szerinte a teszteléshez azoknak a pedagógusoknak is joguk lenne, akik jelenleg digitális munkarendben dolgoznak. A Népszava által megkérdezett önkormányzatok és óvodák egybehangzóan állítják, hogy semmit sem tudnak a tesztelésről. Őket még semmilyen formában nem tájékoztatták, se hivatalosan, se informálisan. Eddig csupán a kapcsolattartók, praktikusan az intézményvezetők elérhetőségét kellett megadniuk, ami azért is furcsa, mert ezek az adatok az Oktatási Hivatal honlapján is elérhetők. Az egészségügyben dolgozók ugyancsak nem tudják azt, hogy miként zajlik majd náluk a tesztelés. Az általunk megkérdezettek azt valószínűsítik, hogy miután náluk van szakértelem és a legtöbb helyen szűrőállomás is, így intézményeikben elvégzik maguk a vizsgálatot.

Napi 5 ezer forint a bér Az ITM csütörtökön arról értesítette az orvos egyetemek hallgatóit, hogy az operatív törzs döntései szerint a hallgatókat még szélesebb körben szükséges bevonni a járvány elleni védekezés gyakorlati feladataiba. A védekezésbe bevont egyetemisták és a felsőoktatási intézmény között a kormányrendelet szerint hallgatói munkaszerződés jön létre. A diákokat hétköznap napi 5000 forint, hétvégén napi 7500 forint adómentes díjazás illeti meg. D. A.

Karácsonyék is szűrnek A fővárosi önkormányzat nem állítja le a teszt-beszerzést: a 100 ezer antigén-tesztet - amelyből 50 ezret a tanárok tesztelésére használtak volna, 50 ezret pedig a kerületek kapnak - már egyébként is megrendelték, a szállítás folyamatos. A városvezetés ezenfelül 20 ezer PCR tesztet is vásárol a szociális intézmények számára. Ha a kormány programja működik, akkor a megvásárolt tesztek egy részét a hajléktalan ellátásban, illetve az idősotthonokban használják fel, a többit pedig tartalékolják. A kerületek pedig saját belátásuk szerint használhatják fel a teszteket - jelentette ki Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes tegnap egy háttérbeszélgetésen. Sz. A. A.