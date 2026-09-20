Segélyre ítélnek Orbánék

Továbbra sincs válasz arra, mikor és mennyi pénzt kapnak a hátrányos helyzetű térségben élő embereknek munkát adó szociális szövetkezetek. Pályázniuk kellett az uniós forrásra, az eredményt pedig már szeptemberben ki kellett volna hirdetni. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség viszont valamiért azóta is húzza a döntést, pedig ha december 31-éig nem kötik meg a szerződést, vissza kell utalni az uniónak a pénzt. Legutóbb lapunknak azt írták, december 16-án lesz eredmény, de érdeklődésünkre ezt tegnap sem erősítették meg. A szövetkezet elnöke tüntetést tervez.