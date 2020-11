Trump két vágya: pénz és figyelem

A Monmouth Egyetem felmérése szerint a bukott elnök híveinek 77 százaléka elhiszi, hogy ő nyert, csak éppen sötét erők megfosztják a sikertől.

A választást nem fogja vele megnyerni, de Donald Trump csalásról szóló kampánya máskülönben teljes siker. A Monmouth Egyetem felmérése szerint a bukott elnök híveinek 77 százaléka elhiszi, hogy ő nyert, csak éppen sötét erők megfosztják a sikertől. Az AP hírügynökségnek az elnök néhány név nélkül nyilatkozó szövetségese azt mondta, hogy Trump célja nem is a választási eredmény jogi úton történő megfordítása, hanem táborának egyben tartása – akár egy 2024-es újbóli indulás, akár egy új, jobboldali tévé piaci bevezetésének esetére. Vannak, akik úgy vélik, hogy a cél eleve a bizonytalanság és káosz, amivel Trump lehetetlenné akarja tenni Joe Biden számára az ország megnyugtatását és a nézetkülönbségek mérséklését. Megint mások szerint Trump igazából két dologra vágyik, amiről az elnökség után sem akar lemondani: pénzre és figyelemre. Bármi is a motivációja, az biztos, hogy Trump ügyvédjei az egész állam helyett csak két wisconsini megye voksainak újraszámlálását kérték. A különbség 4.9 millió dollár – a helyi szabályok szerint ugyanis a kérelmezőnek kell fizetnie a költséget, ami az egész állam esetén 7.9 millió, a két megyében viszont csak 3 millió dollár, ami nem mindegy a pénzszűkében lévő kampánynak. A két régió Milwaukee és Madison erősen liberális környéke. Trumpnak Wisconsinban sincs esélye a sikerre, mint ahogyan Nevadában, Arizonában, Pennsylvaniában vagy Georgiában sem. Michigan szenátusának republikánus elnöke azt is kizárta, hogy a szavazók akaratával ellentétes elektorokat jelöljenek, akik aztán majd Trumpra adják az állam 16 voksát. Mike Shirkey szerint „ez nem fog megtörténni”, tartják magukat a törvényekhez és a tisztességes procedúrához. Az államban Biden 146 ezer szavazattal kapott többet Trumpnál. Közben már egyre nagyobb figyelem irányul Georgiára, ahol a két párhuzamos szenátusi választáson eldől, mekkora mozgástere lesz Bidennek programja megvalósítására. A két demokrata jelölt már mintegy 80 millió, a két republikánus 55 millió dollárt gyűjtött, csak tévéreklámot 135 millióért rendeltek, a végső költség könnyen elérheti a félmilliárdot. Helyi szakértők szerint valószínűtlen, hogy a republikánusok elveszítsék mindkét versenyt – és ezzel a szenátusi többséget is.