Az uniós tagországok illetékes miniszterei azért utaznak Ukrajnába, hogy szomszédunk leendő EU-tagságának támogatása mellett megtalálják az ellenszerét Orbán Viktor vétójának.
Összesen nyolcan haltak meg, miután lezuhant egy katonai helikopter a nyugat-afrikai országban, a baleset okai egyelőre tisztázatlanok.
Két miniszter kivételével mindenki többet vihet haza július elsejétől. Orbánnak ezzel szintén automatikusan nőtt a miniszterelnöki bére.
Az összes tárca összes államtitkárának és miniszterének emelték a bérét.
Erről Miroslav Wlachovský, a tárca jelenlegi vezetője számolt be.
A javaslatcsomagot ezután az Európai Parlamentnél vitatják meg.
A DK-s Oláh Lajos és a neki válaszoló fideszes államtitkár, Koncz Zsófia kérdés-felelet gyűjteménye több, mint árulkodó.
Az Orbán-kormány azonban az eddigi tapasztalatok szerint inkább a magyarellenes lépéseiről hírhedté vált Robert Fico pártjával ápol szívélyes viszonyt.
És ha már üzbég nagykövetséget adott át, le is szólta egy kicsit a transzatlanti együttműködést.
Maroknyi tizenéves csapott hírverést a kormányzat budavári központjánál.
A kormányfő Facebook-bejegyzése alapján tovább egyeztettek a szűkítés mértékéről.
Gulyás Gergely a Kormányinfón még egészen másról beszélt.
Magyarországon kívül jelenleg a világ egyetlen államában látja el ugyanaz a személy a belügy- és egészségügyi miniszter feladatait: a Pápua Új-Guinea mellett fekvő Nauru szigetén.
Modernizálás, hiánycsökkentés, megújuló energiaforrások, minimálbér-emelés, lakásépítés, kannabisz-engedélyezés – a szövetségi kabinet programja címszavakban.
Hétfőn már menesztették Zorab Mnacakanján külügyminisztert, aki 2018 májusa óta látta el a tisztséget.
A kormányközeli szervezet „magánrendezvényt” tartott szombaton.
Nem hagyják az út szélén a politikusokat, márciustól több mint bruttó százezer forinttal növekedik az alapbérük.
Teljesen új kormányzást ígért a miniszterelnök a parlamenti választás után, ám a legfontosabb változtatások csak azt szolgálják, hogy még több területet tudjon ellenőrzése alatt tartani.
Ahogy a választás előtt nem hirdetett programot a Fidesz, úgy most a bizottsági meghallgatásokon a reménybeli tárcavezetők hallgattak arról, miként képzelik a kormányzást.
Lemondott szerda este Priti Patel, a brit kormány eddigi nemzetközi fejlesztési minisztere, akiről kiderült, hogy még a nyáron egyeztetés és engedély nélkül magas rangú izraeli politikusokkal, köztük Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel tárgyalt.
Miközben Magyarországon a nepotista Fidesz-kormány a legarcátlanabb módon juttatja jó állásokba a rokonokat, barátokat, Emmanuel Macron francia államfő a közélet erkölcsössé tételét célzó reformja jegyében egyebek mellett megtiltja a képviselőknek és a minisztereknek a hozzátartozóik foglalkoztatását. Az intézkedéscsomag két törvényjavaslatot és egy alkotmánymódosítást is tartalmaz - informál az MTI.
Új hatóság A NAV-tól független, önálló szervezetté válik és a szerencsejáték-felügyelet, amely egyszerre két miniszterhez is tartozik majd. A kormány rendeletben részletezi majd a feladatokat.