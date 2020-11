Irinej pátriárka halálával Vucic szövetségest vesztett

A pátriárka a feltételezések szerint november 1-jén fertőződött meg koronavírussal, amikor több órás liturgiát tartott a montenegrói szerb pravoszláv egyház vezetője, Amfilohije érsek temetési szertartásán.

Covid-19 fertőzés következtében 90 éves korában meghalt a szerb pravoszláv egyház feje, Irinej pátriárka, akit az utóbbi néhány napban a belgrádi katonai kórházban kezeltek. A hírt elsőként Aleksandar Vucic elnök jelentette be Instagram oldalán. Bejegyzése szerint „nagy megtiszteltetés, hogy ismerhettem. A hozzá foghatók sosem távoznak tőlünk”. A pátriárka a feltételezések szerint november 1-jén fertőződött meg, amikor több órás liturgiát tartott a montenegrói szerb pravoszláv egyház vezetője, Amfilohije érsek temetési szertartásán. A főpap szintén koronavírusban halt meg. A temetésen a több ezer jelenlévő nem tartotta egymás között a kellő távolságot és az emberek maszkot sem viseltek. Irinej a szerb pravoszláv egyház 45. pátriárkája volt, 2010-ben nevezték ki, Pál halála után. Egyesek szerint béketeremtő személyiség volt, mások viszont úgy vélik, az ő irányítása idején különösen összefonódott az állam az egyházzal és túlságosan baráti volt a viszonya Vucic elnökkel. Beszédeiben nagy teret szentelt Koszovó témájának, rendre azt hangoztatta: a köztársaság jövőjével kapcsolatban bármilyen megoldás csak úgy képzelhető el, hogy Koszovó Szerbia része maradjon. „Ez a mi szent földünk, a mi Jeruzsálemünk” – hangoztatta még 2010-ben. Kétkedve szemlélte az Európai Unió égisze alatt zajló közeledési folyamatot Belgrád és Pristina között. „Nem szabad kiadnunk a kezünkből azt, ami évszázadok óta a miénk” – fejtegette. 2018-ban úgy fogalmazott, Vucic elnök „oroszlánként küzd” azért, hogy „a szent föld” Szerbiáé maradjon. Szerbiában a többpártrendszer bevezetése óta mindegyik állam- és kormányfő kereste a pravoszláv vezetők kegyeit, még a néhai Slobodan Milosevic is, de ez különösen igaz Vucicra. Irinej nem is leplezte politikai nézeteit, ellenszenvvel figyelte a 2019-es, több hónapig tartó kormányellenes tüntetéseket. Az ellenzéki Szövetség Szerbiáért azzal vádolta, hogy a pátriárka a kormányzat szekerét tolja, ő azonban azzal védekezett, hogy egyetlen politikai párthoz sem tartozik. „Azért imádkozom, ne legyünk megosztottak és egyetlen politika érvényesüljön” – mondta el tavaly a pravoszláv egyház televíziójának, a TV Hramnak. Még ugyanebben az évben a legmagasabb egyházi elismerést, a Szent Száva kitüntetést adományozta Vucicnak a pravoszláv egyház nyolc évszázados önállóságát ünneplő rendezvényen. Az államfő azt akkor azzal köszönte meg, a kitüntetés arra ösztönzi, hogy „tovább harcoljon Koszovóért”. A szerb kormány hatalmas összegekkel támogatta a belgrádi Szent Száva-templom felújításának munkálatait. Vucic idén augusztusban 43 millió eurót említett, s az állam más templomi felújításokba is komoly pénzekkel szállt be. A szerb pravoszláv egyházban is merültek fel pedofil vádak papokkal szemben. (Az ortodox papok folytathatják a felszentelésük előtti házasságot, de papként újat már nem köthetnek, még feleségük halála esetén sem.) Dalibor Djukic egyházügyi szakértő a Danas című lapban úgy vélekedett, hogy Irinej jól kezelte ezeket az eseteket.