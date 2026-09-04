A magyar állam részéről Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter fogadta.
A két egyházfő Isztambulban találkozott, közös nyilatkozatukban a békére, a párbeszédre és a közös keresztény tanúságtételre szólítottak fel.
A magyar miniszterelnök és helyettese trófeákként mutathatják föl a keleti országok egyházi elismeréseit.
A szokatlan aktus helyszíne a Karmelita kolostor volt.
Az egyetemes ortodox egyházfő háromnapos budapesti programja végén részt vesz Ferenc pápa szentmiséjén is.
Zágráb és Ljubljana metropolitáját, Porfirije Pericet választották meg múlt héten a szerb pravoszláv egyház vezetőjének. Ez a szerb elnök győzelme is, a belgrádi adminisztráció ugyanis őt támogatta.
A pátriárka a feltételezések szerint november 1-jén fertőződött meg koronavírussal, amikor több órás liturgiát tartott a montenegrói szerb pravoszláv egyház vezetője, Amfilohije érsek temetési szertartásán.
A vezető a libanoni polgárháború legsúlyosabb korszakában került az egyház élére, bíborosnak II. János Pál pápa nevezte ki.
Törökország nem tud napirendre térni afelett, hogy Ferenc pápa a törökök által az örmények ellen elkövetett 1915-ös atrocitásokat népirtásnak nevezte, Ahmet Davutoglu miniszterelnök „szerencsétlennek” és „inkorrektnek” minősítette a katolikus egyházfő kijelentését.
Az örmények száz évvel ezelőtti legyilkolására emlékeztek vasárnap Vatikánban, a Szent Péter bazilikában. A szentmisén Ferenc pápa a huszadik század első népirtásának nevezte a törökök által elkövetett vérengzést. Szavaival diplomáciai feszültséget kockáztatott meg.