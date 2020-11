Ferenc pápa: A járvány elmúlására a legrosszabb reakció az volna, ha még lázasabb fogyasztásba és önzésbe kezdene a világ

Nemzetközi sajtószemle, 2020. november 22.

Wiener Zeitung Az Európai Újságírók Szövetségének elnöke arra figyelmeztet, hogy az EU szavahihetősége forog kockán a magyar és a lengyel kormánnyal kialakult jogvitában, ám az unió nem adhatja be a derekát. Az osztrák Otmar Lahodynsky szerint ugyan az állam- és kormányfők nyári találkozóján a jogállami klauzula ügyében olyan döntés született, amely után Budapest és Varsó diadalmasan bejelentette, hogy elhárította a jogállami mechanizmus veszélyét, de a többiek pár napja simán megszavazták az új rendszert. Erre válaszul a lengyel miniszterelnök közölte, hogy ezzel támadás érte az ország szuverenitását, továbbá, hogy a gazdaság egyáltalán nem szorul rá a brüsszeli támogatásokra. Arra az évi nettó 12 milliárd euróra. Sőt, szóba került még a kilépés is. Még arcátlanabbul érvelt Orbán Viktor, aki szerint az EU úgy jár el, mint egykor a Szovjetunió, mert rá akarja kényszeríteni Magyarországot, hogy az fogadjon be menekülteket. Azon kívül sehol nem határozták meg pontosan a jogállamiság fogalmát. Pedig dehogynem, benne van alapszerződésekben. Beletartozik az intézményi stabilitás, a demokratikus és jogállami rend, az emberi és kisebbségi jogok védelme. Ám a Bizottság túl sokáig félrenézett, miközben a magyar, lengyel és más jobboldali populisták űzték a maguk játékát. Így most az európai alapelvek vizsgáznak, mindenekelőtt a jogállamiság. De mindenképpen el kell érni, hogy a közösségi pénzeket tisztességesen használják fel. A lap azt írja, Orbán bizalmasai és családtagjai rengeteget kasszíroztak az évi 5 milliárd eurós támogatásból, főleg az agrárszubvenciókon keresztül. Az ellenzéki sajtóorgánumok javarészét vagy megzabolázták, vagy bezárták. A gazdaság és a kultúra jelentős része is kormányfennhatóság alá került. De a jogállamiság és az európai értékek mellett amiatt is határozottabban ki kell állni, mert ha azokat minden további nélkül meg lehet szegni, akkor miként lehet azok tiszteletben tartását megkövetelni a felvételre váró országoktól? Az EU hitele a tét a világpolitika szereplőjeként. Az Európai Újságírók Szövetségének elnöke arra figyelmeztet, hogy az EU szavahihetősége forog kockán a magyar és a lengyel kormánnyal kialakult jogvitában, ám az unió nem adhatja be a derekát. Az osztrák Otmar Lahodynsky szerint ugyan az állam- és kormányfők nyári találkozóján a jogállami klauzula ügyében olyan döntés született, amely után Budapest és Varsó diadalmasan bejelentette, hogy elhárította a jogállami mechanizmus veszélyét, de a többiek pár napja simán megszavazták az új rendszert. Erre válaszul a lengyel miniszterelnök közölte, hogy ezzel támadás érte az ország szuverenitását, továbbá, hogy a gazdaság egyáltalán nem szorul rá a brüsszeli támogatásokra. Arra az évi nettó 12 milliárd euróra. Sőt, szóba került még a kilépés is. Még arcátlanabbul érvelt Orbán Viktor, aki szerint az EU úgy jár el, mint egykor a Szovjetunió, mert rá akarja kényszeríteni Magyarországot, hogy az fogadjon be menekülteket. Azon kívül sehol nem határozták meg pontosan a jogállamiság fogalmát. Pedig dehogynem, benne van alapszerződésekben. Beletartozik az intézményi stabilitás, a demokratikus és jogállami rend, az emberi és kisebbségi jogok védelme. Ám a Bizottság túl sokáig félrenézett, miközben a magyar, lengyel és más jobboldali populisták űzték a maguk játékát. Így most az európai alapelvek vizsgáznak, mindenekelőtt a jogállamiság. De mindenképpen el kell érni, hogy a közösségi pénzeket tisztességesen használják fel. A lap azt írja, Orbán bizalmasai és családtagjai rengeteget kasszíroztak az évi 5 milliárd eurós támogatásból, főleg az agrárszubvenciókon keresztül. Az ellenzéki sajtóorgánumok javarészét vagy megzabolázták, vagy bezárták. A gazdaság és a kultúra jelentős része is kormányfennhatóság alá került. De a jogállamiság és az európai értékek mellett amiatt is határozottabban ki kell állni, mert ha azokat minden további nélkül meg lehet szegni, akkor miként lehet azok tiszteletben tartását megkövetelni a felvételre váró országoktól? Az EU hitele a tét a világpolitika szereplőjeként.

Deutschlandfunk A nemzeti-konzervatív lengyel vezetés retteg, hogy a leendő jogállami mechanizmus veszélybe sodorja hatalmát, ezért helyezte kilátásba, hogy megakadályozza az uniós költségvetés, valamint a járvány gazdasági következményeinek enyhítését szolgáló 750 milliárdos csomag jóváhagyását. És még az sem érdekli, ha ezzel hatalmas károkat okoz saját országának. Erre hívja fel a figyelmet a varsói liberális Gazeta Wyborcza egyik szerkesztője. Az elemzésben Bartosz Wielinski hangsúlyozza: az EU-nak nem szabad meginognia. A PiS azt bizonygatja, hogy a nemzet szuverenitása van veszélyben a brüsszeli oligarchiával szemben, ami persze messze nem igaz. A cél valójában az, hogy a kormány változatlanul átléphessen a jogállamon és folytathassa az autoriter politikát. Ezért hajlandó feláldozni a számára előirányzott milliárdokat is, ám az unió semmilyen formában nem engedhet a zsarolásnak. Annál is inkább, mert megtalálta, hogy a pénz jelenti a rezsim Achilles-sarkát. A lengyel kormánypárt már ott tart, hogy szinte az egész igazságszolgáltatást betagolta. Aki ellenkezik, azt kizárás fenyegeti a bírói karból. Az államügyészség és a karhatalom megfélemlíti az ellenfeleket. A minap a rendőrök gumibottal ütötték Varsóban a békés felvonulókat. És most már a hatalom, az államfővel az oldalán, boszorkányüldözésbe kezdett a melegek ellen. De célba vette az oktatást is. Megnézik, hogy a tankönyvek mennyire vannak összhangban a nacionalista pártirányvonallal. Az EU azonban az új szabályozással végre megtörheti ezeket a törekvéseket, pont ettől van beijedve Varsó. Miközben a legújabb közvélemény kutatás azt tanúsítja, hogy a lengyeleknek csaknem kétharmada egyetért a jogállami normák és a támogatások összekapcsolásával. De a Jog és Igazságosság csak arra ügyel, nehogy veszélybe kerüljön az ő és Kacynski befolyása. Az erős ember posztjáért amúgy már hosszabb ideje megy a harc. Az egyik önkéntes utódjelölt Ziobro, az igazságügyi miniszter, akit nagy felelősség terhel a bíróságok függetlenségének felszámolásáért. Az EU nem hagyhatja, hogy sarokba szorítsák. Nem lehet kétség afelől, hogy ki tudja kerülni a lengyel és magyar vétót, és hogy az anyagi következmények igen súlyosak lesznek a két ország számára, ha azok kitartanak szándékuk mellett. Nem szabad feladni az európai alapértékeket, itt az ideje, hogy ez végre megértsék a lengyel és a magyar populisták. A nemzeti-konzervatív lengyel vezetés retteg, hogy a leendő jogállami mechanizmus veszélybe sodorja hatalmát, ezért helyezte kilátásba, hogy megakadályozza az uniós költségvetés, valamint a járvány gazdasági következményeinek enyhítését szolgáló 750 milliárdos csomag jóváhagyását. És még az sem érdekli, ha ezzel hatalmas károkat okoz saját országának. Erre hívja fel a figyelmet a varsói liberális Gazeta Wyborcza egyik szerkesztője. Az elemzésben Bartosz Wielinski hangsúlyozza: az EU-nak nem szabad meginognia. A PiS azt bizonygatja, hogy a nemzet szuverenitása van veszélyben a brüsszeli oligarchiával szemben, ami persze messze nem igaz. A cél valójában az, hogy a kormány változatlanul átléphessen a jogállamon és folytathassa az autoriter politikát. Ezért hajlandó feláldozni a számára előirányzott milliárdokat is, ám az unió semmilyen formában nem engedhet a zsarolásnak. Annál is inkább, mert megtalálta, hogy a pénz jelenti a rezsim Achilles-sarkát. A lengyel kormánypárt már ott tart, hogy szinte az egész igazságszolgáltatást betagolta. Aki ellenkezik, azt kizárás fenyegeti a bírói karból. Az államügyészség és a karhatalom megfélemlíti az ellenfeleket. A minap a rendőrök gumibottal ütötték Varsóban a békés felvonulókat. És most már a hatalom, az államfővel az oldalán, boszorkányüldözésbe kezdett a melegek ellen. De célba vette az oktatást is. Megnézik, hogy a tankönyvek mennyire vannak összhangban a nacionalista pártirányvonallal. Az EU azonban az új szabályozással végre megtörheti ezeket a törekvéseket, pont ettől van beijedve Varsó. Miközben a legújabb közvélemény kutatás azt tanúsítja, hogy a lengyeleknek csaknem kétharmada egyetért a jogállami normák és a támogatások összekapcsolásával. De a Jog és Igazságosság csak arra ügyel, nehogy veszélybe kerüljön az ő és Kacynski befolyása. Az erős ember posztjáért amúgy már hosszabb ideje megy a harc. Az egyik önkéntes utódjelölt Ziobro, az igazságügyi miniszter, akit nagy felelősség terhel a bíróságok függetlenségének felszámolásáért. Az EU nem hagyhatja, hogy sarokba szorítsák. Nem lehet kétség afelől, hogy ki tudja kerülni a lengyel és magyar vétót, és hogy az anyagi következmények igen súlyosak lesznek a két ország számára, ha azok kitartanak szándékuk mellett. Nem szabad feladni az európai alapértékeket, itt az ideje, hogy ez végre megértsék a lengyel és a magyar populisták.